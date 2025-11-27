शाहरुख खान और सनी देओल है MP के वोटर! SIR सर्वे में मचा बवाल

एसआइआर को जब मैदानी अमला जिला मुख्यालय स्थित अर्जुन नगर कॉलोनी पहुंचा, तो अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई। अर्जुन नगर दो वाडाँ में फैला क्षेत्र है। यहां 700 से अधिक पारदी समुदाय के लोग निवास करते हैं। इनमें 500 मतदाता इसी समुदाय के हैं। वार्ड 1 और 2 में निवासरत पारदी समुदाय के कई बच्चों के नाम अभिनेताओं के नाम पर रखे गए हैं। स्थिति यह है कि यहां सनी देओल (Sunny Deol), शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) जैसे नाम सूचीबद्ध हैं। एसडीएम एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मिलिंद ढोके ने कहा कि आगर नगरीय क्षेत्र के वार्ड 1-2 में पारदी समुदाय के लोगों के नामों की जटिलता आ रही है। दस्तावेजों का भी अभाव है। निराकरण कर रहे हैं।