बड़ी सौगात: 47 करोड़ में पुराना-उखाड़ा पड़ा रोड बनेगा फोरलेन, जाम से मिलेगी मुक्ति

बिलोदा बायपास से गोपालपुरा तक पुराने हाईवे में जगह-जगह गड्ढे होने के साथ ही धूल भरी सड़क है। साथ ही चौड़ाई कम होने से रोजाना जाम से हालत बनते है। कई हादसे भी हो चुके है। सड़क निर्माण और चौड़ीकरण को लेकर कई बार विरोध-प्रदर्शन तक हो चुके है। जिसको लेकर अब मंत्री गोतम टेटवाल के प्रयासों के उक्त कार्य को स्वीकृति मिली है। जिससे आमजन को राहत मिलने के साथ ही नगर की सूरत भी मार्ग बदल देगा। (MP News)