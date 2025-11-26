Trains Cancelled: MP में 7 दिन तक बंद रहेंगी मुख्य पैसेंजर ट्रेनें, मुश्किल में यात्री

ट्रेन में त्योहारों से वापसी की भीड़ कुछ छूटी थी कि अब ट्रेनों में वैवाहिक सौजन का यात्रा भार बढ़ गया है। कटनी व मुड़वारा स्टेशन से होकर चलने वाली लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनें दो सप्ताह तक फुल है। इस सप्ताह के अंत से लेकर अगले माह के पहले सप्ताह तक कुछ तिथियों में कई नियमित ट्रेनों में कन्फर्म टिकिट नहीं है। विकल्प के रुप में यात्री स्पेशल ट्रेन चुन रहे है। स्पेशल ट्रेनों के घंटों विलंब से चलने से यह विकल्प यात्रियों के परेशानी का सबब बन रहा है।