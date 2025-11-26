Trains Cancelled: MP में 7 दिन तक बंद रहेंगी मुख्य पैसेंजर ट्रेनें, मुश्किल में यात्री

trains cancelled due to Katni Grade Separator construction (फोटो- Patrika.com)
Trains Cancelled:कटनी के झलवारा स्टेशन से न्यू मझगवां फाटक तक रेलवे द्वारा रेल फ्लाईओवर (Grade Separator) को बिलासपुर की ओर से आने वाली थर्ड लाइन से जोड़ने के लिए 27 नवंबर से एनकेजे सी यार्ड में एनआई (इंटर लॉकिंग) वर्क शुरु किया जाएगा। इस कार्य के लिए मेगा ब्लॉक लेकर थर्ड लाइन कनेक्टिविटी की जाएगी। ब्लॉक के कारण बिलासपुर व सिंगरौली रेलखंड की प्रमुख पैसेंजर ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा। (mp news)
कटनी-चिरमिरी पैसेंजर (Katni-Chirmiri Passenger Train) बुधवार से रद्द की जा रही है। ट्रेन संख्या 61601 कटनी-चिरमिरी 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक और ट्रेन संख्या 61602 चिरमिरी-कटनी मेमू (Chirmiri-Katni MEMU) 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक रद्द रहेगी। इस ब्लॉक की वजह से ट्रेन नंबर 68747/48 बिलासपुर-कटनी-बिलासपुर मेमू (Bilaspur MEMU) और ट्रेन नंबर 61603/04 कटनी-बरगवां-कटनी मेमू के ऑपरेशन पर असर पड़ेगा। बिलासपुर-कटनी मेमू उमरिया स्टेशन से शुरू और वहीं खत्म होगी, जबकि कटनी-बरगवां-कटनी मेमू कटंगीखुर्द स्टेशन से चलेगी।
कटनी-सिंगरौली रेलखंड पर ट्रेनों की पहले से ही कमी है तो कटनी-बरगवां मेमू ट्रेन इस रेलखंड की प्रमुख ट्रेन है। कटनी रेलवे स्टेशन से कंटगीखुदै स्टेशन की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। इसके चलते मेमू ट्रेन यहां निरस्त होने से कटनी आने वाले यात्रियों को परेशानियों को सामना करना पड़ेगा। छोटा स्टेशन होने के चलते यात्रियों को यहां बस व आटो की सुविधा भी मिलना मुश्किल हो जाता है।
एनकेजे यार्ड में प्रीएनआइ वर्क पिछले पिछले 8 दिनों से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत यहां यार्ड की लाइनों को बढ़ाया गया है। थर्डलाइन की कैपिसिटी भी यहां बढ़ाई गई है, इसके अलावा रिसीविंग यार्ड की लाइनों की लेंथ बढ़ाकर कई लाइनों को बदला गया है।
एनकेजे यार्ड रिमॉडलिंग सहित थर्ड लाइन को ग्रेड सेपरेटर से जोड़ने एनआइ वर्क कराया जाना है। कंटगी खुर्द में यात्रियों को समस्या न हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उद्घोषणा के माध्यम से भी यात्रियों को सभी स्टेशनों पर सूचित किया जाएगा।- मधुर वर्मा, सीनियर डीसीएम, जबलपुर
ट्रेन में त्योहारों से वापसी की भीड़ कुछ छूटी थी कि अब ट्रेनों में वैवाहिक सौजन का यात्रा भार बढ़ गया है। कटनी व मुड़वारा स्टेशन से होकर चलने वाली लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनें दो सप्ताह तक फुल है। इस सप्ताह के अंत से लेकर अगले माह के पहले सप्ताह तक कुछ तिथियों में कई नियमित ट्रेनों में कन्फर्म टिकिट नहीं है। विकल्प के रुप में यात्री स्पेशल ट्रेन चुन रहे है। स्पेशल ट्रेनों के घंटों विलंब से चलने से यह विकल्प यात्रियों के परेशानी का सबब बन रहा है।
रेलवे बोर्ड के स्पेशल ट्रेनों को समय पर संचालित करने के निर्देश के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं आया है। ज्यादातर स्पेशल ट्रेनें औसतन चार से लेकर आठ घंटे तक विलंब से चल रही है। नवंबर माह के अंतिम दिनों और दिसंबर के पहले सप्ताह में मांगलिक कार्यों की तिथियां है। विवाह सहित अन्य प्रयोजन से शामिल होने के लिए ज्यादा लोग ट्रेन से ही लंबी दूरी की यात्रा करते है। ट्रेनों के स्लीपर कोच यात्रियों से खचाखच भरे हुए चल रहे है। (mp news)
