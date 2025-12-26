कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के विरोध में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, जमानत रद्द करने की मांग

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि हाई कोर्ट द्वारा यह कहना कि पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा के कारण आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला कांग्रेस का कहना है कि इस प्रकार का तर्क पीड़ितों के मन में भय और अपराधियों के हौसले बढ़ाने वाला है। कटनी महिला कांग्रेस ने मांग की कि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत तत्काल प्रभाव से रद्द की जाए तथा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि यह संदेश जाए कि सत्ता में बैठे लोगों पर भी कानून समान रूप से लागू होता है। साथ ही महिलाओं का न्यायपालिका पर विश्वास बना रहे।