भाजपा नेता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, आरोपी अकरम के मकान पर चला बुलडोजर

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आए कि आरोपी अकरम खान का मकान एक आदिवासी की भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था। इस पर नगर परिषद द्वारा जांच कराई गई, जिसमें निर्माण को अवैध पाया गया। नगर परिषद की ओर से मकान मालिक को नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।