भाजपा नेता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, आरोपी अकरम के मकान पर चला बुलडोजर

katni bjp leader murder case accused akram khan house bulldozed (Patrika.com)
Katni BJP Leader Murder Case:कटनी के कैमोर क्षेत्र के अमरैयापार में नगर परिषद एवं प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता नीलू रजक हत्याकांड (Neelu Rajak Murder) के मुख्य आरोपी अकरम खान (Akram Khan) का अवैध मकान जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई प्रशासन, पुलिस एवं राजस्व विभाग की मौजूदगी में की गई। (MP News)
गौरतलब है कि लगभग दो माह पूर्व भाजपा नेता नीलू रजक की दिनदहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अकरम खान सहित उसके अन्य साथियों के शामिल होने की पुष्टि हुई थी। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अकरम खान एवं प्रिंस नामक आरोपी को बहोरीबंद थाना क्षेत्र से शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था।
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आए कि आरोपी अकरम खान का मकान एक आदिवासी की भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था। इस पर नगर परिषद द्वारा जांच कराई गई, जिसमें निर्माण को अवैध पाया गया। नगर परिषद की ओर से मकान मालिक को नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
इसके बाद बुधवार को नगर परिषद ने प्रशासनिक आदेश पर बुलडोजर कार्रवाई (Bulldozer Action) करते हुए आरोपी का अवैध मकान पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के सीएमओ मनीष परते, एसडीएम विवेक गुप्ता, एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा।
इस कार्रवाई के बाद भाजपा नेता नीलू रजक के परिजनों एवं स्थानीय नागरिकों में यह चर्चा का विषय रहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध इस तरह की सख्त कार्रवाई आवश्यक है, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग