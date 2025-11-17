Patrika LogoSwitch to English

एसआईआर : अधिकांश मतदाताओं के पास नहीं 2003 का रिकॉर्ड, बीएलओ को ऐप में भी नहीं मिल रहा

मतदाता पुनरीक्षण गणना पत्रक में मतदाताओं के नाम, आधार संख्या मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम और उनका ईपिक नंबर दर्ज किया जा रहा

2 min read
Google source verification

अनूपपुर

image

Sandeep Tiwari

Nov 17, 2025

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) यानि मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। इसके लिए बीएलओ घर-घर दस्तक देकर गणना पत्रक वितरित कर रहे हैं। इसके बाद इनको वापस लेकर ऑनलाइन डाटा फीड किया जाएगा। यह प्रक्रिया आगामी 4 दिसंबर तक चलती है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी 2003 के विधानसभा निर्वाचन में भाग संख्या तथा क्रम संख्या को लेकर आ रही है। मतदाताओं के पास 22 साल पुरानी जानकारी नहीं है। 2003 की जानकारी उपलब्ध न होने से बीएलओ भी परेशान हैं। वे मतदाता से संबंधित पोर्टल पर यह जानकारी ढूंढने का प्रयास करते हैं लेकिन वेबसाइट पर इतना लोड है कि हर वक्त सर्वर उपलब्ध नहीं रहता है। मतदाताओं को स्वयं 2003 के वोटर लिस्ट की जानकारी कियोस्क से लेकर आने के लिए कह दिया जाता है। एसआईआर के काम में जिले भर में 699 बीएलओ लगे हुए हैं। कोतमा में 202, अनूपपुर में 224 एवं पुष्पराजगढ़ में 273 है।

ये जानकारी देना जरूरी

मतदाता पुनरीक्षण गणना पत्रक में मतदाताओं के नाम, आधार संख्या मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम और उनका ईपिक नंबर दर्ज किया जा रहा है। साथ ही पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में निर्वाचन का नाम, इपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, रिश्ता, जिला तथा राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी दर्ज किया जा रहा है। जिस रिश्तेदार का नाम बताया जा रहा है उसका ईपिक नंबर, रिश्ता तथा जिले का नाम और राज्य तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र इसमें दर्ज किया जा रहा है। वर्तमान में जिले में कुल 537225 मतदाता हैं। कोतमा विधानसभा में 152217 मतदाता दर्ज हैं। इसी तरह अनूपपुर विधानसभा में 180875 जबकि पुष्पराजगढ़ विकासखंड में कुल 204133 मतदाता दर्ज हैं।

सर्वर की रहती है परेशानी

अनूपपुर वार्ड 11 के बीएलओ अजय कुमार बताया कि 2003 के मतदान से संबंधित जानकारी मतदाताओं के पास नहीं है और ना ही वह इससे संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर पा रहे हैं। मतदाता से संबंधित पोर्टल पर यह जानकारी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह वेबसाइट इतना व्यस्त रहती है कि हर वक्त काम नहीं हो पाता है। एक मतदाता की जानकारी ढूंढने में 15 से 20 मिनट का समय लग जा रहा है। बीएलओ केंद्र अंतर्गत 674 मतदाताओं की जानकारी दर्ज की जानी है।

केस 1 : पुरानी जानकारी किसी के पास नहीं

वार्ड 11 निवासी अजय कुमार धूपड ने बताया 2003 से संबंधित जानकारी नहीं है। बीएलओ भी रिकॉर्ड ढूंढने का प्रयास करते रहे लेकिन रिकार्ड नहीं मिला। किसी भी मतदाता के पास इतनी पुरानी जानकारी नहीं है। शासन को यह जानकारी फॉर्म में दर्ज करके फार्म वितरण करना चाहिए था।

केस 2 : परिवार के सभी सदस्य हो रहे परेशान

वार्ड 11 निवासी सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि सारी जानकारी दर्ज कर दी, लेकिन 2003 के मतदान से संबंधित जानकारी नहीं मिल पा रही है। बीएलओ के पास भी यह जानकारी नहीं है। मतदाता कैसे जानकारी दर्ज करें। घर के सभी सदस्यों को इसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Published on:

17 Nov 2025 04:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / एसआईआर : अधिकांश मतदाताओं के पास नहीं 2003 का रिकॉर्ड, बीएलओ को ऐप में भी नहीं मिल रहा

