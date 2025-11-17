एसआईआर : अधिकांश मतदाताओं के पास नहीं 2003 का रिकॉर्ड, बीएलओ को ऐप में भी नहीं मिल रहा

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) यानि मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। इसके लिए बीएलओ घर-घर दस्तक देकर गणना पत्रक वितरित कर रहे हैं। इसके बाद इनको वापस लेकर ऑनलाइन डाटा फीड किया जाएगा। यह प्रक्रिया आगामी 4 दिसंबर तक चलती है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी 2003 के विधानसभा निर्वाचन में भाग संख्या तथा क्रम संख्या को लेकर आ रही है। मतदाताओं के पास 22 साल पुरानी जानकारी नहीं है। 2003 की जानकारी उपलब्ध न होने से बीएलओ भी परेशान हैं। वे मतदाता से संबंधित पोर्टल पर यह जानकारी ढूंढने का प्रयास करते हैं लेकिन वेबसाइट पर इतना लोड है कि हर वक्त सर्वर उपलब्ध नहीं रहता है। मतदाताओं को स्वयं 2003 के वोटर लिस्ट की जानकारी कियोस्क से लेकर आने के लिए कह दिया जाता है। एसआईआर के काम में जिले भर में 699 बीएलओ लगे हुए हैं। कोतमा में 202, अनूपपुर में 224 एवं पुष्पराजगढ़ में 273 है।