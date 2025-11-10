MP में यहां हाथी का कहर! गांवों में मचाई तबाही, फसलें रौंदीं, घर तोड़े

Elephant Attack: चार दिन पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पहुंचा हाथी जैतहरी वन परिक्षेत्र के धनगवां बीट अंतर्गत जंगल में डेरा जमाए हुए है। हाथी रात होते ही जंगल से निकल कर चोई एवं कुकुरगोड़ा गांव में विचरण करता है। कई किसानों के खेतों में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। बीती रात हाथी ने एक घर में तोडफ़ोड़ कर खेत में पाइप में तोडफ़ोड़ की। हाथी पर वन विभाग का मैदानी अमला हाथी नजर बनाए हुए है। लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है।