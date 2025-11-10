Patrika LogoSwitch to English

अनूपपुर

MP में यहां हाथी का कहर! गांवों में मचाई तबाही, फसलें रौंदीं, घर तोड़े

MP News: छत्तीसगढ़ से आया हाथी अनूपपुर जिले में कहर बरपा रहा है। आधा दर्जन गांवों में फसलें रौंद डालीं, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। ग्रामीण दहशत में, विभाग अलर्ट।

अनूपपुर

image

Akash Dewani

Nov 10, 2025

anuppur elephant attack farm destruction houses damaged mp news

anuppur elephant attack (Patrika.com)

Elephant Attack: चार दिन पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पहुंचा हाथी जैतहरी वन परिक्षेत्र के धनगवां बीट अंतर्गत जंगल में डेरा जमाए हुए है। हाथी रात होते ही जंगल से निकल कर चोई एवं कुकुरगोड़ा गांव में विचरण करता है। कई किसानों के खेतों में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। बीती रात हाथी ने एक घर में तोडफ़ोड़ कर खेत में पाइप में तोडफ़ोड़ की। हाथी पर वन विभाग का मैदानी अमला हाथी नजर बनाए हुए है। लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है।

इन गांवों में मचाई तबाही

बीते चार दिनों से हाथी धनगवां बीट के ग्राम क्योटार, पड़रिया, कुकुरगोंड़ा, कुसुमहाई, चोई, भलुवानघर टोला एवं सारिसताल पर शाम होते ही जंगल से निकलकर खेतों में पहुंचकर ग्रामीणों के खेतों में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा चुका है। महगू सिंह, महालाल सिंह पिता हीरासिंह गोंड़, इलाबाई पति अर्जुन सिंह सहित कई ग्रामीण के खेतों में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है।

चोई गांव के भलुवानघर टोला निवासी छग्गू सिंह पिता भागीरथी सिंह के ईंट वाले घर की दीवार को तोडक़र घर के अंदर रखें सामग्रियों को खाते हुए खेत में लगे सिंचाई पम्प एवं पाइपों के साथ अन्य सामग्रियों को नुकसान पहुंचाया है। हाथी के फसल एवं अन्य तरह की सामग्रियों का नुकसान किए जाने पर राजस्व एवं वन विभाग के कर्मचारी निरीक्षण कर राहत प्रकरण तैयार कर रहे हैं। (mp news)

Published on:

10 Nov 2025 07:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / MP में यहां हाथी का कहर! गांवों में मचाई तबाही, फसलें रौंदीं, घर तोड़े

