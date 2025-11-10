MP में यहां हाथी का कहर! गांवों में मचाई तबाही, फसलें रौंदीं, घर तोड़े

anuppur elephant attack (Patrika.com)
Elephant Attack: चार दिन पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पहुंचा हाथी जैतहरी वन परिक्षेत्र के धनगवां बीट अंतर्गत जंगल में डेरा जमाए हुए है। हाथी रात होते ही जंगल से निकल कर चोई एवं कुकुरगोड़ा गांव में विचरण करता है। कई किसानों के खेतों में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। बीती रात हाथी ने एक घर में तोडफ़ोड़ कर खेत में पाइप में तोडफ़ोड़ की। हाथी पर वन विभाग का मैदानी अमला हाथी नजर बनाए हुए है। लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है।
बीते चार दिनों से हाथी धनगवां बीट के ग्राम क्योटार, पड़रिया, कुकुरगोंड़ा, कुसुमहाई, चोई, भलुवानघर टोला एवं सारिसताल पर शाम होते ही जंगल से निकलकर खेतों में पहुंचकर ग्रामीणों के खेतों में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा चुका है। महगू सिंह, महालाल सिंह पिता हीरासिंह गोंड़, इलाबाई पति अर्जुन सिंह सहित कई ग्रामीण के खेतों में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है।
चोई गांव के भलुवानघर टोला निवासी छग्गू सिंह पिता भागीरथी सिंह के ईंट वाले घर की दीवार को तोडक़र घर के अंदर रखें सामग्रियों को खाते हुए खेत में लगे सिंचाई पम्प एवं पाइपों के साथ अन्य सामग्रियों को नुकसान पहुंचाया है। हाथी के फसल एवं अन्य तरह की सामग्रियों का नुकसान किए जाने पर राजस्व एवं वन विभाग के कर्मचारी निरीक्षण कर राहत प्रकरण तैयार कर रहे हैं। (mp news)
अनूपपुर
