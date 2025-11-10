MP में छिड़ी ‘क्रेडिट वॉर’! उमंग सिंघार और प्रभारी मंत्री ने एक ही ग्रिड का कर दिया उद्घाटन

power grid double inauguration drama (फोटो- सोशल मीडिया)
Double Inauguration Drama: धार के ग्राम अखाड़ा में रविवार को फिर वही ग्रिड, वही मंच और वही जगह… बस चेहरे बदल गए। 6 नवंबर को जिस विद्युत ग्रिड का लोकार्पण नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (Umang Singhar) ने किया था, उसी ग्रिड का दूसरा लोकार्पण रविवार 9 नवंबर को प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) की मौजूदगी में हुआ।
दिलचस्प यह कि इस बार फिर वहीं नया नामपट्टिका लगाई गई, जहां पुरानी लग चुकी थी, लेकिन इस बार उस पर सिंघार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नाम गायब थे। अब एक ही ग्रिड के दो-दो लोकार्पण कार्यकम को लेकर पूरे क्षेत्र में यह चर्चा है बिजली से पहले राजनीति दौड़ी तेज। (MP News)
कार्यकम में प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से कहा कि जिले में 124 करोड़ की विद्युत योजनाएं स्वीकृत हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है हर खेत और हर घर तक बिजली। यह राशि केंद्र सरकार से मिली है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के लोग नगाड़ा लेकर झूठ पीटते हैं। न केंद्र में सरकार, न राज्य में, फिर भी कहते हैं मैंने किया।
इसी मंच से जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा ने भी नेता प्रतिपक्ष सिंघार पर तीखा हमला बोला। बोले, सिंघार ने कोई पत्र तक नहीं लिखा, कोई काम नहीं करवाया। वे चार बार से विधायक हैं, लेकिन विकास नहीं हुआ। सरकार हमारी है, और वे लोकार्पण कर चले गए यह दादागिरी नहीं तो क्या है?
कार्यकम के निमंत्रण पत्र में दर्ज कई बड़े नाम मंच पर नजर नहीं आए। केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद सुमेरसिंह सोलंकी और नेता प्रतिपक्ष व विधायक उमंग सिंघार स्वयं आयोजन से दूर रहे।
कार्यकम में जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार, मंडल अध्यक्ष सुरेश सिसोदिया, पूर्व विधायक मुकाम सिंह निगवाल, डॉ. प्रकाश पटेल, अंकित झवर सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। संचालन ब्रजमोहन जाजू और आभार डीई दिनेश छिपा ने व्यक्त किया।
आयोजन में लगे मुय बैनर से नेता प्रतिपक्ष व गंधवानी विधायक उमंग सिंघार का फोटो भी हटा दिया गया था। विभागीय अधिकारियों से पूछा गया तो वे एक-दूसरे पर जिमेदारी डालते रहे। नई लोकार्पण पट्टिका में भी खासा फर्क दिखा, स्थानीय सरपंच और जनप्रतिनिधियों के नाम शामिल नहीं किए गए, जबकि नेता प्रतिपक्ष सिंघार द्वारा किए गए लोकार्पण की पट्टिका पर उनके नाम थे। इस आयोजन के बाद चर्चा कि, इससे क्षेत्र में 'नामों की बिजली' और तेज हो गई।
विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री आशीष आचार्य ने बताया कि इस ग्रिड की लागत क्त्रस् 2.74 करोड़ है, जिसे वर्ष 2023 में स्वीकृति मिली थी। इससे वर्तमान में 22 गांवों की वोल्टेज समस्या समाप्त होगी, जबकि आगे 40 गांवों को इसका लाभ मिलेगा। (MP News)
