देवास

सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू, 230 से अधिक दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन का अल्टीमेटम

MP News: नगर निगम ने एमजी रोड चौड़ीकरण के लिए कमर कस ली है। 230 बाधक निर्माणों पर बुलडोजर चलने की तैयारी, 11 नवंबर तक हटाने का अल्टीमेटम जारी।

2 min read
देवास

image

Akash Dewani

Nov 09, 2025

dewas mg road widening bulldozer action mp news

dewas mg road widening project (फोटो- सोशल मीडिया)

Road Widening: देवास नगर निगम के बहुप्रतीक्षित एमजी रोड चौड़ीकरण का कार्य शुरु करने के लिए नगर निगम ने कवायद शुरु कर दी है। पूर्व में करीब 230 बाधक निर्माण चिन्हित कर नगर निगम भवन-दुकान मालिकों को अंतिम नोटिस जारी कर चुका है। उसकी समय सीमा निकलने के बाद अब नगर निगम की टीम द्वारा सभी दुकान व भवन मालिकों से संपर्क कर उन्हें 5 दिन में निर्माण हटाने को कहा जा रहा है। (mp news)

5 दिन का अल्टीमेटम

शुक्रवार से नगर निगम ने इसके लिए कार्य शुरु किया है। निगम की टीम एनाउंसमेंट कर बाधक निर्माण तोड़ने का कह रही है। वहीं हर दुकान व मकान मालिक के पास जाकर भी उन्हें जानकारी दी जा रही है। 11 नवंबर के बाद भी अगर बाधक निर्माण नहीं हटाया जाता है तो नगर निगम द्वारा बाधक निर्माण हटाए जाएंगे और तोड़फोड़ में आने वाला खर्च संबंधित भवन-दुकान मालिक से लिया जाएगा। उधर जानकारी के अनुसार कार्य शुरु होने से पहले कुछ लोग हाईकोर्ट भी पहुंच गए हैं जिन्हें स्टे मिला है। हालांकि नगर निगम ने भी पहले ही कैविएट दायर कर रखी है।

270 संपत्ति हैं एमजी रोड तक

उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा सयाजीद्वार से जनता बैंक तिराहा तक चौड़ीकरण किया जाना है। पूर्व में नगर निगम ने यहां नपती कर बाधक निर्माण चिन्हित किए थे। एमजी रोड पर सयाजी द्वार से लेकर जनता बैंक तिराहा तक कुल 270 संपत्तियां सामने आई है। इनमें से करीब 230 बाधक निर्माण चिन्हित किए गए थे जिन्हें हटाया जाना है। इसे लेकर अंतिम नोटिस पूर्व में जारी किए जा चुके हैं।

अनाउंसमेंट कराया

एनाउंसमेंट के माध्यम से दुकान व भवन मालिकों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही टीम व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर बाधक निर्माण हटाने के लिए कह रही है। हम अब कार्य शुरू करने की स्थिति में हैं। न्यायालय में हमारे वकीलों की टीम पक्ष रख रही है। -गीता अग्रवाल, महापौर

8 करोड़ रुपए की लागत से होंगे कार्य

उल्लेखनीय है कि करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से सयाजी गेट से जनता बैंक तिराहा तक एमजी रोड का चौड़ीकरण व सौंदर्याकरण प्रस्तावित है। इसके तहत 15 मीटर चौड़े रोड, नाली, फुटपाथ, अंडर ग्राउंड केबल, लाइटिंग आदि कार्य किए जाएंगे। इस कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया हुए लंबा समय हो चुका है लेकिन अब तक काम शुरु नहीं हो सका है। (mp news)

Published on:

09 Nov 2025 09:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू, 230 से अधिक दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन का अल्टीमेटम

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

