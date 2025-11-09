सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू, 230 से अधिक दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन का अल्टीमेटम

शुक्रवार से नगर निगम ने इसके लिए कार्य शुरु किया है। निगम की टीम एनाउंसमेंट कर बाधक निर्माण तोड़ने का कह रही है। वहीं हर दुकान व मकान मालिक के पास जाकर भी उन्हें जानकारी दी जा रही है। 11 नवंबर के बाद भी अगर बाधक निर्माण नहीं हटाया जाता है तो नगर निगम द्वारा बाधक निर्माण हटाए जाएंगे और तोड़फोड़ में आने वाला खर्च संबंधित भवन-दुकान मालिक से लिया जाएगा। उधर जानकारी के अनुसार कार्य शुरु होने से पहले कुछ लोग हाईकोर्ट भी पहुंच गए हैं जिन्हें स्टे मिला है। हालांकि नगर निगम ने भी पहले ही कैविएट दायर कर रखी है।