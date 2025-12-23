एमपी में 10 लाख से 240 मीटर लंबी बनेगी ‘सीसी’ रोड, हो गया भूमिपूजन

इस दौरान विधायक भंवरा ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय भमोरी में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षिका अनिता बघेल मोबाइल चलाते हुए पाई गई एवं बच्चे बाहर बाहर खेल रहे थे। हेडमास्टर देवेन्द्र सिंह बैस की अटेन्डेस लगी थी, लेकिन वो स्कूल में मौजूद नहीं थे। इस पर विधायक ने उच्च्च अधिकारी को निर्देश देकर कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में भाजपा जटाशंकर मंडल अध्यक्ष जनपद सदस्य प्रतिनिधि सुरजमल मंडलोई, सोनू पाटीदार सरपंच लक्ष्मी बाई ने पूजन कर गैती चलाई। कार्यक्रम में विधायक मुरली भंवरा, मंडल अध्यक्ष जनपद सदस्य प्रतिनिधि का स्वागत किया गया।