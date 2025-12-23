23 दिसंबर 2025,

देवास

एमपी में 10 लाख से 240 मीटर लंबी बनेगी ‘सीसी’ रोड, हो गया भूमिपूजन

MP News: विधायक ने कहा कि ग्राम पंचायत भमोरी में विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

2 min read
Google source verification

देवास

image

Astha Awasthi

Dec 23, 2025

CC road

CC road प्रतिकात्मक फोटो Photo Source- freepik)

MP News: एमपी के लोगों को आने वाले समय में बड़ी राहत मिलने वाली है। क्षेत्रीय विधायक मुरली भंवरा ने भमोरी में 10 लाख की लागत से बनने वाली सीसी रोड का भूमिपूजन किया जो लगभग 240 मीटर लंबी बनेगी। ग्राम वाली सीसी रोड़ का भूमिपूजन पंचायत भमोरी द्वारा इमली चौराहा से गोशाला तक बनने के लिए करवाया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

जानें सड़क के बारे में मुख्य जानकारी

स्थान: ग्राम पंचायत भमोरी
लागत: 10 लाख रुपये
उद्देश्य: भमोरी से गौशाला तक सड़क निर्माण, जिससे आवागमन सुगम हो
स्रोत: विधायक विशेष निधि
स्थिति: निर्माण कार्य शुरू हो गया है (भूमिपूजन सम्पन्न)

पक्की सड़क बनाने की मांग

उन्होंने आगे कहा कि अभी मतदाता सूची के के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। 23 दिसंबर यानी आज से दावे आपत्ति का कार्य चलेगा। उसमें अपने लोगों का नाम नहीं कटे इसका ध्यान रखें। श्रीकृष्ण मंदिर जीर्णोद्धार की मांग पर उन्होंने सहयोग करने का आश्वासन दिया। गोशाला में चदर शेड के लिए 300000 रुपए से बढ़ाकर 500000 रुपए देने की घोषणा की। भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष अनिल पाटीदार नारायण मंडलोई ने ज्ञापन सौप हाईवे से चांसिया हाटपीपल्या मार्ग तक पीडब्ल्यूडी से पक्की सड़क बनाने की मांग की।

कार्रवाई के दिए निर्देश

इस दौरान विधायक भंवरा ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय भमोरी में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षिका अनिता बघेल मोबाइल चलाते हुए पाई गई एवं बच्चे बाहर बाहर खेल रहे थे। हेडमास्टर देवेन्द्र सिंह बैस की अटेन्डेस लगी थी, लेकिन वो स्कूल में मौजूद नहीं थे। इस पर विधायक ने उच्च्च अधिकारी को निर्देश देकर कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में भाजपा जटाशंकर मंडल अध्यक्ष जनपद सदस्य प्रतिनिधि सुरजमल मंडलोई, सोनू पाटीदार सरपंच लक्ष्मी बाई ने पूजन कर गैती चलाई। कार्यक्रम में विधायक मुरली भंवरा, मंडल अध्यक्ष जनपद सदस्य प्रतिनिधि का स्वागत किया गया।

Published on:

23 Dec 2025 05:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / एमपी में 10 लाख से 240 मीटर लंबी बनेगी ‘सीसी’ रोड, हो गया भूमिपूजन

