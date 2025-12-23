एमपी में ‘मौत की सेल्फी’, मां-पिता को बिलखता छोड़ गए 17-17 साल के दो किशोर

Dewas- सेल्फी लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। लोगों की यह लत कई बार जानलेवा साबित हो चुकी है पर कोई भी सबक सीखने को तैयार नहीं दिख रहा। सेल्फी के फेर में प्रदेश में एक और दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें दो किशोरों ने अपनी जान गंवा दी। महज 17-17 साल के ये किशोर रेलवे ट्रेक पर सेल्फी ले रहे थे कि अचानक ट्रेन आ गई। दोनों किशोरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और धड़धड़ाती भाग रही ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही किशोरों के मां पिता और परिजन दौड़ते हुए घटनास्थल पर आए। अपने कलेजे के टुकड़ों को यूं लाश के रूप में देखकर बिलखने लगे। पुलिस ने शव बरामद कर लिए हैं और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है।