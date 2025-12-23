23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

देवास

एमपी में ‘मौत की सेल्फी’, मां-पिता को बिलखता छोड़ गए 17-17 साल के दो किशोर

Dewas- देवास में बीराखेड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर दो दोस्तों की मौत, ट्रैक के पास खड़े होकर ले रहे थे सेल्फी

देवास

image

deepak deewan

Dec 23, 2025

dewas

देवास में बीराखेड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर दो दोस्तों की मौत

Dewas- सेल्फी लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। लोगों की यह लत कई बार जानलेवा साबित हो चुकी है पर कोई भी सबक सीखने को तैयार नहीं दिख रहा। सेल्फी के फेर में प्रदेश में एक और दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें दो किशोरों ने अपनी जान गंवा दी। महज 17-17 साल के ये किशोर रेलवे ट्रेक पर सेल्फी ले रहे थे कि अचानक ट्रेन आ गई। दोनों किशोरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और धड़धड़ाती भाग रही ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही किशोरों के मां पिता और परिजन दौड़ते हुए घटनास्थल पर आए। अपने कलेजे के टुकड़ों को यूं लाश के रूप में देखकर बिलखने लगे। पुलिस ने शव बरामद कर लिए हैं और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है।

दोनों किशोर रेलवे ट्रैक के पास खड़े होकर सेल्फी लेने लगे

एमपी के देवास में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां दो किशोरों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों किशोर रेलवे ट्रैक के पास टहल रहे थे। दोनों मोबाइल लेकर घूम रहे थे और एकाएक खड़े होकर सेल्फी लेने लगे। इसी बीच धड़धड़ाते हुए एक ट्रेन आ गई। ट्रेन इतनी स्पीड में थी कि किशोरों को बचने का समय ही नहीं मिला और वे दोनों उसकी चपेट में आ गए।

बीराखेड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ। पुलिस ने बताया कि सेल्फी लेने के दौरान दो नाबालिग दोस्तों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे में आलोक पिता श्रीराम और सन्नी पिता जगदीश योगी की मौके पर ही मौत हो गई।

मां पिता तो ऐसे बिलख रहे कि दूसरों की आंखें भी नम हो उठीं

आलोक विकास नगर का निवासी था जबकि उसका दोस्त सन्नी शंकर नगर में रहता था। दोनों हमउम्र थे, 17-17 साल के थे। अपने जवां पुत्रों की दर्दनाक मौत से परिजन शोकाकुल हैं। मौके पर पहुंचे मां पिता तो ऐसे बिलख रहे थे कि दूसरों की आंखें भी नम हो उठीं थीं।

Updated on:

23 Dec 2025 07:19 pm

Published on:

23 Dec 2025 07:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / एमपी में ‘मौत की सेल्फी’, मां-पिता को बिलखता छोड़ गए 17-17 साल के दो किशोर

