एमपी में महसूस हुए भूकंप के झटके, घबराकर घरों से बाहर निकले लोग

गांव के अजय पाटीदार ने बताया कि यह झटका रात्रि में 8:30 बजे के लगभग पूरे गांव में ही महसूस हुई इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से लोग सभी घर के बाहर आ गए थे। रात 9 बजे के करीब भूकंप के झटके आने की खबर से गांव में अफरा तफ़री मच गई। घर से लोग निकल कर सड़कों पर आ गए मौके पर पुलिस भी पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि अजीब सी आवाज आई और दीवार हिलने लगी। इसके बाद घर के बर्तन भी नीचे गिर गए वहीं सरपंच प्रतिनिधि शंकर सोलंकी के मकान की दीवार भी गिर गई है। (MP News)