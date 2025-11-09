Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

एमपी में महसूस हुए भूकंप के झटके, घबराकर घरों से बाहर निकले लोग

Earthquake Today: मध्यप्रदेश में शनिवार रात अचानक धरती कांप उठी। भूकंप के तेज झटकों से लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए।

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Akash Dewani

Nov 09, 2025

earthquake today tremors ratlam people ran outside mp news

earthquake tremors in ratlam (Patrika.com)

Earthquake Today: मध्य प्रदेश में महसूस हुए भूकंप के झटके। रतलाम के पिपलोदा तहसील के ग्राम मचुन की नई आबादी क्षेत्र में शनिवार की रात्रि में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसे ही वहां के रह वासियों को झटका महसूस हुई तो सब सुरक्षा को देखते हुए घरों से बाहर निकलकर एकत्रित हो गए।

सूचना पर प्रशासन भी मौके पर पहुंचा तहसीलदार देवेंद्र कुमार धानगड़ ने बताया की नई आबादी क्षेत्र में हल्के से झटका महसूस किए गए थे। तत्काल पटवारी को मौके पर भेजा गया है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और प्रशासन दोनों मौके पर पहुंच चुके हैं। एक ग्रामीण के मकान की दीवार भी भूकंप से गिर गई। (MP News)

कंपन महसूस होते ही घर से बाहर भागे लोग

गांव के अजय पाटीदार ने बताया कि यह झटका रात्रि में 8:30 बजे के लगभग पूरे गांव में ही महसूस हुई इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से लोग सभी घर के बाहर आ गए थे। रात 9 बजे के करीब भूकंप के झटके आने की खबर से गांव में अफरा तफ़री मच गई। घर से लोग निकल कर सड़कों पर आ गए मौके पर पुलिस भी पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि अजीब सी आवाज आई और दीवार हिलने लगी। इसके बाद घर के बर्तन भी नीचे गिर गए वहीं सरपंच प्रतिनिधि शंकर सोलंकी के मकान की दीवार भी गिर गई है। (MP News)

ये भी पढ़ें

‘प्रभारी मंत्री को ढूंढकर लाओ, 11000 इनाम पाओ’, विधायक ने की घोषणा…
श्योपुर
mla babu jandel announces reward for minister in charge missing mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 08:25 am

Published on:

09 Nov 2025 08:12 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / एमपी में महसूस हुए भूकंप के झटके, घबराकर घरों से बाहर निकले लोग

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कांग्रेस के दिग्गज नेता का निधन, पार्टी में शोक की लहर

ratlam
रतलाम

यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे बिछा रहा है नई रेल लाइन, दिल्ली-मथुरा-कोटा से उज्जैन-इंदौर तक यात्रा होगी आसान

Indian Railways
रतलाम

SIR सर्वे से मतदाता परेशान! बहू से 2003 का बूथ नंबर पूछ रहे BLO, मायके फोन पर मचा हड़कंप

sir survey voters 2003 records ratlam mp news
रतलाम

पेंशनरों के लिए बड़ी राहत, बदल गया ‘जीवित’ रहने का प्रमाण देने का तरीका

फोटो सोर्स: पत्रिका
रतलाम

#Breaking सीबीएन ने पकड़ा अवैध पोस्ता, भारी बल के बाद भी आरोपी भागने में सफल

Narcotics Bureau
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.