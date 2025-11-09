एमपी में महसूस हुए भूकंप के झटके, घबराकर घरों से बाहर निकले लोग

earthquake tremors in ratlam (Patrika.com)
Earthquake Today: मध्य प्रदेश में महसूस हुए भूकंप के झटके। रतलाम के पिपलोदा तहसील के ग्राम मचुन की नई आबादी क्षेत्र में शनिवार की रात्रि में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसे ही वहां के रह वासियों को झटका महसूस हुई तो सब सुरक्षा को देखते हुए घरों से बाहर निकलकर एकत्रित हो गए।
सूचना पर प्रशासन भी मौके पर पहुंचा तहसीलदार देवेंद्र कुमार धानगड़ ने बताया की नई आबादी क्षेत्र में हल्के से झटका महसूस किए गए थे। तत्काल पटवारी को मौके पर भेजा गया है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और प्रशासन दोनों मौके पर पहुंच चुके हैं। एक ग्रामीण के मकान की दीवार भी भूकंप से गिर गई। (MP News)
गांव के अजय पाटीदार ने बताया कि यह झटका रात्रि में 8:30 बजे के लगभग पूरे गांव में ही महसूस हुई इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से लोग सभी घर के बाहर आ गए थे। रात 9 बजे के करीब भूकंप के झटके आने की खबर से गांव में अफरा तफ़री मच गई। घर से लोग निकल कर सड़कों पर आ गए मौके पर पुलिस भी पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि अजीब सी आवाज आई और दीवार हिलने लगी। इसके बाद घर के बर्तन भी नीचे गिर गए वहीं सरपंच प्रतिनिधि शंकर सोलंकी के मकान की दीवार भी गिर गई है। (MP News)
