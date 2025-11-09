‘प्रभारी मंत्री को ढूंढकर लाओ, 11000 इनाम पाओ’, विधायक ने की घोषणा…

MLA Babu Jandel Announces Reward:श्योपुर में बारिश से खराब हुई धान की फसल का मुआवजा दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल सहित कांग्रेसी नेताओं ने शनिवार को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरु कर दिया है। शहर के पटेल चौक पर किसान कांग्रेस के बैनर तले धरने पर बैठे विधायक जंडेल और कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि शासन-प्रशासन जल्द मुआवजा राशि जारी करें। साथ ही विधायक ने कहा कि प्रभारी मंत्री को अगर कोई ढूंढकर लाएगा, तो मैं उसे 11 हजार रुपए का इनाम दूंगा। (mp news)