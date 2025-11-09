‘प्रभारी मंत्री को ढूंढकर लाओ, 11000 इनाम पाओ’, विधायक ने की घोषणा…

mla babu jandel announces reward (फोटो- सोशल मीडिया)
MLA Babu Jandel Announces Reward:श्योपुर में बारिश से खराब हुई धान की फसल का मुआवजा दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल सहित कांग्रेसी नेताओं ने शनिवार को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरु कर दिया है। शहर के पटेल चौक पर किसान कांग्रेस के बैनर तले धरने पर बैठे विधायक जंडेल और कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि शासन-प्रशासन जल्द मुआवजा राशि जारी करें। साथ ही विधायक ने कहा कि प्रभारी मंत्री को अगर कोई ढूंढकर लाएगा, तो मैं उसे 11 हजार रुपए का इनाम दूंगा। (mp news)
जिला कांग्रेस कर्मेटी के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए अतिवृष्टि से धान एवं खरीफ की अन्य फसल को हुए नुकसान के मुआवजे के साथ किसानों के बिजली बिल, केसीसी माफ, विद्युत विभाग द्वारा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। साथ ही कहा कि जब तक मांगों का निराकरण नहीं होगा, तब तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान विधायक जंडेल सहित पूर्व नपाध्यक्ष दौलतराम गुप्ता, रितेश तोमर, चीनी कुरैशी, रामभरत मीणा, सुमेर सिंह सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे।
धरना प्रदर्शन पर बैठे कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला (Minister in Charge Rakesh Shukla) पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे जिले के प्रभारी मंत्री है, उन्हें श्योपुर जिले में किसानों के बीच आना चाहिए और उनकी पीड़ा सुननी चाहिए। लेकिन वे लापता हैं। मैंने तो उन पर ईनाम घोषित किया और कोई प्रभारी मंत्री को ढूंढकर लाएगा तो मैं 11 हजार रुपए ईनाम दूंगा। (mp news)
बड़ी खबरेंView All
श्योपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग