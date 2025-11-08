17 साल बाद लौटेंगे राहुल गांधी, पिछली बार इस आदिवासी महिला के घर खाई थी आम-टमाटर की चटनी

rahul gandhi ate chatni made tribal woman premila in 2008 (फोटो- Patrika.com)
Rahul Gandhi Pachmarhi Visit: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 साल बाद फिर शनिवार को नर्मदापुरम जिले के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार वे पचमढ़ी में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे। इसके पहले यूपीए सरकार के दौर में अप्रैल 08 को ग्राम कालाआखर में एक आदिवासी महिला के घर गए थे।
महिला ने राहुल को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया था। वर्षों बीतने के बाद भी महिला को राहुल के आगमन के पल आज भी याद हैं। 4 अप्रैल 2008 को राहुल गांधी केसला ब्लॉक के ग्राम काला आखर के आबादीपुरा मोहल्ला में आदिवासी प्रेमिला कुमरे के घर खाना खाने के लिए पहुंचे थे। (MP News)
महिला प्रेमिला बताती है कि राहुल आने सूचना मिलने के बाद तैयारी की थी। उनके लिए आम, टमाटर की चटनी के साथ मक्का, आटा की रोटी सहित कई व्यंजन बनाए थे। राहुल मेरे घर आकर एक साधारण आदमी की तरह ही बैठ गए। पारिवारिक माहौल में हालचाल पूछा। मेरे पति सहित परिवार के हर सदस्य की जानकारी ली। इसके बाद हमने उनके लिए बनाया भोजन परोसा था। उन्होंने हर व्यंजन की जानकारी ली थी। करीब एक घंटे रुकने के बाद वे निकल गए।
प्रेमिला कहती है कि घर से जाते वक्त भी उनका व्यवहार बहुत सहज रहा था। आज 17 साल बाद राहुल के फिर जिले में आने की खबर सुनकर वे खुश हैं। कहती है कि अरसा बीतने के बाद भी वो दिन आज भी याद आता है। राहुल के के घर से जाने के बाद गांव में कई दिनों तक उनकी चर्चा होती रही। (MP News)
