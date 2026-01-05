5 जनवरी 2026,

सोमवार

नर्मदापुरम

नर्मदापुरम में दो दिन बंद रहेंगे स्कूल, छुट्टी के आदेश जारी

MP News: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले में बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए कक्षा आठवीं के बच्चों की छुट्टियां 7 जनवरी तक घोषित कर दी गई हैं।

नर्मदापुरम

image

Himanshu Singh

Jan 05, 2026

narmadapuram news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश में इन दिनों भीषण ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। प्रदेश में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। जिसके ठिठुरन बढ़ गई है। सोमवार को नर्मदापुरम में कोहरा छाया रहा। इधर, पचमढ़ी में ओस की बूंदे जम गई। शीतलहर और ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने दो दिन की छुट्टी घोषित कर दी है।

नर्मदापुरम में स्कूलों की छुट्टी घोषित

नर्मदापुरम में 6 और 7 जनवरी को नर्सरी से लेकर कक्षा आठवीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। बाकी की कक्षाएं यथावत चलेंगी। सोमवार की सुबह पचमढ़ी में जब लोग घूमने के लिए निकले तो बाहर खड़ी जिप्सी में ओस की बूंदे जमी हुईं थी। लोग गर्म कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल रहे हैं।

आदेश जारी

नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय/ अशासकीय/ नवोदय/ सी.बी.एस.ई। केन्द्रीय बोर्ड/अनुदान प्राप्त एवं अन्य मान्यता प्राप्त शालाओं में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 वीं तक विद्यार्थियों के लिए दिनांक 06-01-2026 से 07-01-2026 तक अवकाश घोषित किया जाता है। शिक्षक एवं विद्यालय स्टाफ विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। परीक्षायें एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों पूर्ववत संचालित रहेंगी।

Published on:

05 Jan 2026 06:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / नर्मदापुरम में दो दिन बंद रहेंगे स्कूल, छुट्टी के आदेश जारी

