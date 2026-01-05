नर्मदापुरम में दो दिन बंद रहेंगे स्कूल, छुट्टी के आदेश जारी

MP News: मध्यप्रदेश में इन दिनों भीषण ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। प्रदेश में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। जिसके ठिठुरन बढ़ गई है। सोमवार को नर्मदापुरम में कोहरा छाया रहा। इधर, पचमढ़ी में ओस की बूंदे जम गई। शीतलहर और ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने दो दिन की छुट्टी घोषित कर दी है।