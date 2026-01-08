8 जनवरी 2026,

गुरुवार

नर्मदापुरम

एमपी में सहेली ने दो दिन में दो बार कराया भाई और दोस्तों से रेप

MP News: घुमाने के बहाने जंगल ले गई सहेली, वहां सहेली के भाई और दो अन्य लड़कों ने रेप किया।

नर्मदापुरम

Shailendra Sharma

Jan 08, 2026

narmadapuram

minor girl was raped and gang raped twice in two days

MP News: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले से एक नाबालिग के साथ रेप और गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के सिवनी मालवा की रहने वाली नाबालिग से दो दिन में दो बार रेप और गैंगरेप किया गया। नाबालिग को उसकी सहेली ने ही धोखा दिया, आरोपियों में एक युवक उसी सहेली का भाई है जो नाबालिग को जंगल में लेकर गई थी। तबीयत बिगड़ने पर नाबालिग को अस्पताल ले जाया गया जहां उसके साथ हुए रेप और गैंगरेप का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी है।

घुमाने के बहाने जंगल ले गई सहेली

नाबालिग पीड़िता के मुताबिक उसकी सहेली उसे बुधवार को दोपहर ढाई बजे घुमाने के ढाना के पास जंगल में ले गई। वहां पहले से ही तीन लड़के मौजूद थे। लड़कों ने उसे दो गोलियां मिलाकर कचौरी खाने के लिए दीं और इसके बाद उसके साथ तीनों ने रेप किया। जिन तीन लड़कों ने उसके साथ ज्यादती की उनमें से एक का नाम अल्लू है जो गैरेज पर काम करता है और उसकी सहेली का भाई है। बाकी दो युवकों को नहीं पहचानती है। जंगल में ज्यादती का शिकार हुई पीड़िता को सहेली बाद में गाड़ी से सिवनी मालवा के जयस्तंभ चौक तक लेकर आई और वहां छोड़कर चली गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे परिजन अस्पताल लेकर गए जहां पीड़िता ने अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में बताया।

दो दिन पहले भी हुआ रेप

नाबालिग पीड़िता ने ये भी बताया है कि दो दिन पहले सोमवार को भी वही सहेली उसे बायपास पर घुमाने के लिए ले गई थी। वहां भी एक लड़के ने गोली खिलाकर रेप किया था। तब आरोपी युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी जिसके कारण वो खामोश रही। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है, फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Jan 2026 06:14 pm

Published on:

08 Jan 2026 06:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / एमपी में सहेली ने दो दिन में दो बार कराया भाई और दोस्तों से रेप

नर्मदापुरम

