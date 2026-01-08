एमपी में सहेली ने दो दिन में दो बार कराया भाई और दोस्तों से रेप

नाबालिग पीड़िता के मुताबिक उसकी सहेली उसे बुधवार को दोपहर ढाई बजे घुमाने के ढाना के पास जंगल में ले गई। वहां पहले से ही तीन लड़के मौजूद थे। लड़कों ने उसे दो गोलियां मिलाकर कचौरी खाने के लिए दीं और इसके बाद उसके साथ तीनों ने रेप किया। जिन तीन लड़कों ने उसके साथ ज्यादती की उनमें से एक का नाम अल्लू है जो गैरेज पर काम करता है और उसकी सहेली का भाई है। बाकी दो युवकों को नहीं पहचानती है। जंगल में ज्यादती का शिकार हुई पीड़िता को सहेली बाद में गाड़ी से सिवनी मालवा के जयस्तंभ चौक तक लेकर आई और वहां छोड़कर चली गई। तबीयत बिगड़ने पर उसे परिजन अस्पताल लेकर गए जहां पीड़िता ने अपने साथ हुई ज्यादती के बारे में बताया।