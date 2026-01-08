एमपी में जिला सहकारी बैंक का मैनेजर रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

सोहगपुर के रहने वाले आवेदक कैलाश कुशवाह ने लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक मर्यादित सोहागपुर के मैनेजर दिनेशचंद दुबे के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में आवेदक कैलाश कुशवाह ने बताया कि उसकी शासकीय समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी की समिति आदिम जाति सहकारी समिति मर्यादित सोहागपुर के नाम से है। उसके कर्मचारियों के वेतन तथा धान खरीदी की हम्माली के भुगतान के एवज में शाखा प्रबंधक दिनेशचंद दुबे प्रत्येक 1 लाख के भुगतान पर 10 प्रतिशत का कमीशन रिश्वत में मांग रहे हैं। अभी 2 लाख रूपये के लगभग का चेक हम्माली भुगतान का लगाया है जिसे पास करने के लिए 20 हजार रुपये रिश्वत मांग रहे हैं।