एमपी में जिला सहकारी बैंक का मैनेजर रिश्वत लेते पकड़ाया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

lokayukta caught District Cooperative Bank Branch Manager taking bribe 20000 Rs
mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले का है। यहां जिला सहकारी बैंक मर्यादित सोहागपुर शाखा के शाखा प्रबंधक को लोकायुक्त भोपाल की टीम ने रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा है।
सोहगपुर के रहने वाले आवेदक कैलाश कुशवाह ने लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक मर्यादित सोहागपुर के मैनेजर दिनेशचंद दुबे के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में आवेदक कैलाश कुशवाह ने बताया कि उसकी शासकीय समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी की समिति आदिम जाति सहकारी समिति मर्यादित सोहागपुर के नाम से है। उसके कर्मचारियों के वेतन तथा धान खरीदी की हम्माली के भुगतान के एवज में शाखा प्रबंधक दिनेशचंद दुबे प्रत्येक 1 लाख के भुगतान पर 10 प्रतिशत का कमीशन रिश्वत में मांग रहे हैं। अभी 2 लाख रूपये के लगभग का चेक हम्माली भुगतान का लगाया है जिसे पास करने के लिए 20 हजार रुपये रिश्वत मांग रहे हैं।
लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार 8 जनवरी को आवेदक कैलाश कुशवाह को रिश्वत के 20 हजार रुपये देने के लिए शाखा प्रबंधक दिनेशचंद दुबे के पास भेजा। रिश्वत की रकम देने के लिए शाखा प्रबंधक ने आवेदक को बैंक में बुलाया और जैसे ही केबिन में रिश्वत के रुपये लिए तो लोकायुक्त की टीम ने शाखा प्रबंधक दिनेशचंद दुबे को रंगेहाथों पकड़ लिया।
