यूरिया खाद मामला: किसान टोकन लेने तहसील कार्यालय सूचना तक नहीं आए

शासकीय अवकाश दिवस शनिवार-रविवार 27 एवं 28 दिसंबर को टोकन वितरित नहीं किए जाएंगे।
रतलाम. रबी सीजन में यूरिया खाद के लिए किसान दर-दर भटक रहा हैं, शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में किसान तहसील कार्यालय पहुंच गए। प्रशसानिक अधिकारियों ने व्यवस्था करते हुए किसानों को लाइन में खड़े कर सोमवार तक के टोकन वितरण किए, तो कुछ को दो-दो बोरी यूरिया के लिए निजी दुकानों पर पहुंचाया गया।
डीएमओ यशवर्धनसिंह ने बताया कि शासकीय अवकाश दिवस शनिवार-रविवार 27 एवं 28 दिसंबर को टोकन वितरित नहीं किए जाएंगे। आगामी अवकाश दिवसों में दिलीपनगर, बिरियाखेड़ी एवं एमपी एग्रो मंडी नगद खाद विक्रय केंद्रों से खाद प्राप्त करने के लिए कोई भी किसान तहसील कार्यालय रतलाम से टोकन लेने के लिए नहीं आए।
खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं- निनामा
किसान यूरिया की आवश्यकता पूर्ति के लिए दूरदराज गांवों से हर दिन रतलाम तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन कभी टोकन तो कभी खाद नहीं मिलने के कारण कई किमी का सफर कर आने-जाने से परेशान हैं। क्योंकि जिन गांवों से किसान आ रहे हैं उनके आसपास भी नकद में किसानों को यूरिया उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा हैं या फिर है नहीं। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में किसान तहसील कार्यालय टोकन की जुगत में पहुंचे, टोकन नहीं मिलने पर किसानों की परेशानी देख जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा ने मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्या सुनी, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर से चर्चा की।
60 किमी दूर से आ रहे किसान रतलाम
निनामा ने बताया कि दूर दराज से किसान रतलाम तहसील कार्यालय आकर परेशान हो रहे, उन्हे खाद की बोरिया नहीं मिल पा रही हैं। टोकन सेंटर यहां बनाया और किसान 60 किमी दूर से लेने आए हैं, उन्हे नहीं मिल रहा हैं। डीएमओ यशवर्धनसिंह मौके पर पहुंचे, टोकन काउंटर खुलवाकर किसानों को सोमवार के टोकन दिए, कुछ की सूचि बनाकर 2-2 बोरी यूरिया के लिए निजी दुकानों पर पहुंचाया, तब जाकर किसानों की भीड़ खत्म हुई। इसके बाद भी किसानों को टोकन के लिए आना-जाना दोपहर बाद तक लगा रहा।
60 किमी दूर से आ रहे किसान रतलाम
निनामा ने बताया कि दूर दराज से किसान रतलाम तहसील कार्यालय आकर परेशान हो रहे, उन्हे खाद की बोरिया नहीं मिल पा रही हैं। टोकन सेंटर यहां बनाया और किसान 60 किमी दूर से लेने आए हैं, उन्हे नहीं मिल रहा हैं। डीएमओ यशवर्धनसिंह मौके पर पहुंचे, टोकन काउंटर खुलवाकर किसानों को सोमवार के टोकन दिए, कुछ की सूचि बनाकर 2-2 बोरी यूरिया के लिए निजी दुकानों पर पहुंचाया, तब जाकर किसानों की भीड़ खत्म हुई। इसके बाद भी किसानों को टोकन के लिए आना-जाना दोपहर बाद तक लगा रहा।
पहले टोकन-फिर खाद ते लिए दौड़ भाग
शिवपुर से आए किसान जगदीश ने बताया कि पहली बार आधा लीटर पेट्रोल गाड़ी का लग जाता हैं। सोसायटी में खाद नहीं हैं, दो दिन खराब होंगे आज टोकन मिलेगा फिर बाद में खाद लेने आना पड़ेगा। 20 किमी ग्राम एवरिया से आए किसान अब्दुल ने बताया कि आज टोकन के लिए फिर भी खाद लेने के लिए आना पड़ेगा। हम तो कम अन्य किसान और दूर से आ रहे हैं।
जिले में लगी रैक, मिला1300 मीट्रिक टन यूरिया
जिला विपणन अधिकारी यशवर्धन सिंह ने बताया कि जिले में आईपीएल कंपनी की यूरिया रैक लग गई है। जिससे जिले को 1300 मीट्रिक टन यूरिया मिला है। जो कि वितरण के लिए जिले की समितियों, खाद नगद वितरण केंद्रों एवं निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है। इस रैक के बाद इफको की यूरिया रैक भी लगेगी। जिससे जिले को लगभग 1800 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त होगा।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग