26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

यूरिया खाद मामला: किसान टोकन लेने तहसील कार्यालय सूचना तक नहीं आए

रतलाम. रबी सीजन में यूरिया खाद के लिए किसान दर-दर भटक रहा हैं, शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में किसान तहसील कार्यालय पहुंच गए। प्रशसानिक अधिकारियों ने व्यवस्था करते हुए किसानों को लाइन में खड़े कर सोमवार तक के टोकन वितरण किए, तो कुछ को दो-दो बोरी यूरिया के लिए निजी दुकानों पर पहुंचाया गया।डीएमओ [&hellip;]

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Dec 26, 2025

Urea Fertilizer News

शासकीय अवकाश दिवस शनिवार-रविवार 27 एवं 28 दिसंबर को टोकन वितरित नहीं किए जाएंगे।

रतलाम. रबी सीजन में यूरिया खाद के लिए किसान दर-दर भटक रहा हैं, शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में किसान तहसील कार्यालय पहुंच गए। प्रशसानिक अधिकारियों ने व्यवस्था करते हुए किसानों को लाइन में खड़े कर सोमवार तक के टोकन वितरण किए, तो कुछ को दो-दो बोरी यूरिया के लिए निजी दुकानों पर पहुंचाया गया।
डीएमओ यशवर्धनसिंह ने बताया कि शासकीय अवकाश दिवस शनिवार-रविवार 27 एवं 28 दिसंबर को टोकन वितरित नहीं किए जाएंगे। आगामी अवकाश दिवसों में दिलीपनगर, बिरियाखेड़ी एवं एमपी एग्रो मंडी नगद खाद विक्रय केंद्रों से खाद प्राप्त करने के लिए कोई भी किसान तहसील कार्यालय रतलाम से टोकन लेने के लिए नहीं आए।


खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं- निनामा
किसान यूरिया की आवश्यकता पूर्ति के लिए दूरदराज गांवों से हर दिन रतलाम तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन कभी टोकन तो कभी खाद नहीं मिलने के कारण कई किमी का सफर कर आने-जाने से परेशान हैं। क्योंकि जिन गांवों से किसान आ रहे हैं उनके आसपास भी नकद में किसानों को यूरिया उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा हैं या फिर है नहीं। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में किसान तहसील कार्यालय टोकन की जुगत में पहुंचे, टोकन नहीं मिलने पर किसानों की परेशानी देख जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा ने मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्या सुनी, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर से चर्चा की।


60 किमी दूर से आ रहे किसान रतलाम
निनामा ने बताया कि दूर दराज से किसान रतलाम तहसील कार्यालय आकर परेशान हो रहे, उन्हे खाद की बोरिया नहीं मिल पा रही हैं। टोकन सेंटर यहां बनाया और किसान 60 किमी दूर से लेने आए हैं, उन्हे नहीं मिल रहा हैं। डीएमओ यशवर्धनसिंह मौके पर पहुंचे, टोकन काउंटर खुलवाकर किसानों को सोमवार के टोकन दिए, कुछ की सूचि बनाकर 2-2 बोरी यूरिया के लिए निजी दुकानों पर पहुंचाया, तब जाकर किसानों की भीड़ खत्म हुई। इसके बाद भी किसानों को टोकन के लिए आना-जाना दोपहर बाद तक लगा रहा।


60 किमी दूर से आ रहे किसान रतलाम
निनामा ने बताया कि दूर दराज से किसान रतलाम तहसील कार्यालय आकर परेशान हो रहे, उन्हे खाद की बोरिया नहीं मिल पा रही हैं। टोकन सेंटर यहां बनाया और किसान 60 किमी दूर से लेने आए हैं, उन्हे नहीं मिल रहा हैं। डीएमओ यशवर्धनसिंह मौके पर पहुंचे, टोकन काउंटर खुलवाकर किसानों को सोमवार के टोकन दिए, कुछ की सूचि बनाकर 2-2 बोरी यूरिया के लिए निजी दुकानों पर पहुंचाया, तब जाकर किसानों की भीड़ खत्म हुई। इसके बाद भी किसानों को टोकन के लिए आना-जाना दोपहर बाद तक लगा रहा।


पहले टोकन-फिर खाद ते लिए दौड़ भाग
शिवपुर से आए किसान जगदीश ने बताया कि पहली बार आधा लीटर पेट्रोल गाड़ी का लग जाता हैं। सोसायटी में खाद नहीं हैं, दो दिन खराब होंगे आज टोकन मिलेगा फिर बाद में खाद लेने आना पड़ेगा। 20 किमी ग्राम एवरिया से आए किसान अब्दुल ने बताया कि आज टोकन के लिए फिर भी खाद लेने के लिए आना पड़ेगा। हम तो कम अन्य किसान और दूर से आ रहे हैं।


जिले में लगी रैक, मिला1300 मीट्रिक टन यूरिया
जिला विपणन अधिकारी यशवर्धन सिंह ने बताया कि जिले में आईपीएल कंपनी की यूरिया रैक लग गई है। जिससे जिले को 1300 मीट्रिक टन यूरिया मिला है। जो कि वितरण के लिए जिले की समितियों, खाद नगद वितरण केंद्रों एवं निजी क्षेत्र में दिया जा रहा है। इस रैक के बाद इफको की यूरिया रैक भी लगेगी। जिससे जिले को लगभग 1800 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Dec 2025 10:26 pm

Published on:

26 Dec 2025 10:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / यूरिया खाद मामला: किसान टोकन लेने तहसील कार्यालय सूचना तक नहीं आए

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में जिंदा बेटे का मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं बनाया तो युवक ने 'सरकारी दफ्तर' में लगाई आग

ratlam
रतलाम

‘1100 करोड़’ से बनेगा ‘133 किमी’ लंबा रेलवे ट्रैक, 2026 तक पूरा होगा काम

ratlam news
रतलाम

पार्किंग में खड़ी कार में बैटरी ब्लास्ट, धूं-धूं कर जली कारें, टल गया बड़ा हादसा

Burning Car ratlam case
रतलाम

दाम में हर दिन हो रहे उछाल के बाद सुहागिन की पहचान भी छीन रही है

today gold rate ratlam
रतलाम

अभाविप प्रांतीय मंत्री ने रतलाम में कहा राज्य की सरकार छात्र संघ चुनाव कराने से डरती

abvp ratlam
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.