यूरिया खाद मामला: किसान टोकन लेने तहसील कार्यालय सूचना तक नहीं आए

रतलाम. रबी सीजन में यूरिया खाद के लिए किसान दर-दर भटक रहा हैं, शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में किसान तहसील कार्यालय पहुंच गए। प्रशसानिक अधिकारियों ने व्यवस्था करते हुए किसानों को लाइन में खड़े कर सोमवार तक के टोकन वितरण किए, तो कुछ को दो-दो बोरी यूरिया के लिए निजी दुकानों पर पहुंचाया गया।

डीएमओ यशवर्धनसिंह ने बताया कि शासकीय अवकाश दिवस शनिवार-रविवार 27 एवं 28 दिसंबर को टोकन वितरित नहीं किए जाएंगे। आगामी अवकाश दिवसों में दिलीपनगर, बिरियाखेड़ी एवं एमपी एग्रो मंडी नगद खाद विक्रय केंद्रों से खाद प्राप्त करने के लिए कोई भी किसान तहसील कार्यालय रतलाम से टोकन लेने के लिए नहीं आए।





खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं- निनामा

किसान यूरिया की आवश्यकता पूर्ति के लिए दूरदराज गांवों से हर दिन रतलाम तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन कभी टोकन तो कभी खाद नहीं मिलने के कारण कई किमी का सफर कर आने-जाने से परेशान हैं। क्योंकि जिन गांवों से किसान आ रहे हैं उनके आसपास भी नकद में किसानों को यूरिया उचित मूल्य पर नहीं मिल रहा हैं या फिर है नहीं। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में किसान तहसील कार्यालय टोकन की जुगत में पहुंचे, टोकन नहीं मिलने पर किसानों की परेशानी देख जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा ने मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्या सुनी, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर से चर्चा की।