6.44 लाख किसानों पर मेहरबान हुई मध्यप्रदेश सरकार, अतिरिक्त लाभ के रूप में दिए 1292 करोड़ रुपए

6.44 lakh farmers in MP received Rs 1292 crore under the Bhavantar scheme
Ratlam- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को रतलाम जिले का दौरा किया। उन्होंने सुजापुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडे की मूर्ति का अनावरण और उन पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। यहां से सीएम मोहन यादव जावरा पहुंचे। उन्होंने शासकीय भगत सिंह महाविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय सोयाबीन भावांतर योजना कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 3.77 लाख किसानों के खातों राशि अंतरित की। इसे मिलाकर राज्य में कुल 6.44 लाख किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है। कार्यक्रम में अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया गया।
जावरा के कॉलेज मैदान पर जनसभा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री चेतन्य काश्यप आदि के साथ पहुंचे थे। उन्होंने जिले के 145 करोड रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया।
सीएम मोहन यादव ने जावरा और रतलाम के लिए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने जावरा में आउटडोर, इंडोर स्टेडियम बनाने का ऐलान किया। सीएम ने वन स्टाप सेंटर बनाने, छात्रावास निर्माण और स्कूलों की मरम्मत के लिए 2-2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।
कार्यक्रम में आई महिलाओं को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी फूटी कौड़ी तक नहीं दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महिलाओं को 3 हजार रुपए तक देंगे।
राज्य स्तरीय सोयाबीन भावांतर योजना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान आए थे। सीएम मोहन यादव ने यहां से प्रदेशभर के किसानों को भावांतर योजना के 810 करोड़ रूपए अंतरित किए। सोयाबीन की फसल की मंडी में बिक्री के बाद किसानों को यह राशि अतिरिक्त लाभ के रूप में दी जा रही है। इसी के साथ भावांतर योजना में किसानों को कुल 1292 करोड़ रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 32 लाख किसानों को सोलर पंप देकर बिजली के बिलों की छुट्टी करेंगे।
