6.44 लाख किसानों पर मेहरबान हुई मध्यप्रदेश सरकार, अतिरिक्त लाभ के रूप में दिए 1292 करोड़ रुपए

Ratlam- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को रतलाम जिले का दौरा किया। उन्होंने सुजापुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडे की मूर्ति का अनावरण और उन पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। यहां से सीएम मोहन यादव जावरा पहुंचे। उन्होंने शासकीय भगत सिंह महाविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय सोयाबीन भावांतर योजना कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 3.77 लाख किसानों के खातों राशि अंतरित की। इसे मिलाकर राज्य में कुल 6.44 लाख किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है। कार्यक्रम में अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया गया।