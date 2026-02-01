एमपी में बनेगी नई नगर पंचायत, सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Shahdol- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सच्चा वादा-पक्का काम ही राज्य सरकार की पहचान है। शहडोल जिले के धनपुरी में वॉटर पार्क के लोकार्पण अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी को माता शबरी जयंती की शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने अनेक घोषणाएं कीं। उन्होंने शहडोल को गीता भवन, मेडिकल कॉलेज में सीट वृद्धि और नए महाविद्यालय की सौगात दी। सीएम मोहन यादव ने नई नगर पंचायत बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने जैतपुर के लिए यह घोषणा की।