8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

एमपी में बनेगी नई नगर पंचायत, सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Shahdol- सीएम डॉ. मोहन यादव ने शहडोल को दी अनेक सौगातें

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

deepak deewan

Feb 08, 2026

CM Mohan Yadav announced the formation of a Nagar Panchayat in Jaitpur

CM Mohan Yadav announced the formation of a Nagar Panchayat in Jaitpur- demo Pic

Shahdol- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सच्चा वादा-पक्का काम ही राज्य सरकार की पहचान है। शहडोल जिले के धनपुरी में वॉटर पार्क के लोकार्पण अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी को माता शबरी जयंती की शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने अनेक घोषणाएं कीं। उन्होंने शहडोल को गीता भवन, मेडिकल कॉलेज में सीट वृद्धि और नए महाविद्यालय की सौगात दी। सीएम मोहन यादव ने नई नगर पंचायत बनाने का भी ऐलान किया। उन्होंने जैतपुर के लिए यह घोषणा की।

धनपुरी में सीएम मोहन यादव ने नगर पालिका द्वारा 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए वॉटर पार्क और मिनी ओलंपिक मापदंड पर आधारित स्विमिंग पूल का शुभारंभ किया। प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

जैतपुर को नगर पंचायत बनाने का ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गीता भवन निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि इसके बन जाने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाइब्रेरी और कोचिंग जैसी शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में सीट वृद्धि के संबंध में विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सीट वृद्धि की जाएगी। सीएम ने जैतपुरवासियों को भी बड़ी सौगात दी। उन्होंने जैतपुर को नगर पंचायत बनाने का ऐलान किया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहडोल जिले में 160 करोड रुपए की लागत से 45 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा जैतपुर महाविद्यालय में कला और विज्ञान संकाय के भवन निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही नवीन महाविद्यालय शुरु करने की भी घोषणा की। उन्होंने 3 किलोमीटर लंबे मॉडल रोड निर्माण पर भी सहमति प्रदान की।

मिनी ओलंपिक के मापदंड पर आधारित स्विमिंग पूल

सांसद हिमाद्री सिंह ने कार्यक्रम में कहा कि धनपुरी को मिनी ओलंपिक के मापदंड पर आधारित स्विमिंग पूल की सौगात मिली है। विधायक जय सिंह मरावी ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दी जा रही सौगात के लिए उनका आभार मानते हुए क्षेत्र के लिए आवश्यक विकास कार्यों और जन अपेक्षाओं से अवगत कराया। नगर पालिका धनपुरी की अध्यक्ष रविंदर कौर छाबड़ा ने स्वागत भाषण दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 06:44 pm

Published on:

08 Feb 2026 06:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / एमपी में बनेगी नई नगर पंचायत, सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी की इस तहसील के होंगे दो टुकड़े, सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा

CM Mohan Yadav announced that Amadih of Jaisinghnagar will be made a tehsil
समाचार

मशीनरी के लिए बजट का अभाव, एमआरएफ सेंटर अधूरा, कंपोस्ट शेड का पता नहीं

शहडोल

अव्यवस्था की भेंट चढ़ी पुरानी सब्जी मंडी, 34 साल पुरान शेड खंडहर में तब्दील, शेड के अंदर व्यापारियों का कब्जा

शहडोल

बोर्ड परीक्षा : दो पेटी और चार ताला लेकर गोपनीय परीक्षा सामग्री लेने पहुंचे केंद्राध्यक्ष

कड़ी सुरक्षा के बीच शासकीय एमएलबी स्कूल से परीक्षा सामग्री का वितरण
शहडोल

फाइलों में दफन 2349 करोड़ का सपना, तकनीकी जांच के भंवर में फंसी 4 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.