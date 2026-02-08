नंबर तो मात्र एक पैमाना हैं, वह जिंदगी नहीं हैं, परीक्षा के तनाव से दूर रहने के लिए विद्यार्थियों को दिए टिप्स

बीना. ब्रह्माकुमारीज खिमलासा सेवाकेंद्र द्वारा शनिवार को हाइ स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इसमें मोटिवेशनल स्पीकर व कथावाचक राजयोगिनी बीके नीलम ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी संकल्प करें कि सबसे पहले मुझे नैतिक और चरित्रवान इंसान बनना है। जीवन में एक बार हार जाने पर निराश नहीं होना, क्योंकि हार ही जीत का कारण बनती है। हार ही हमें सिखाती है कि हमारे प्रयासों में कहां कमी रह गई। अगली बार मुझे कैसे तैयारी करनी है। इसलिए कभी भी परीक्षा में कम नंबर आने पर या फैल होने पर निराश नहीं हों, अगले साल और मेहनत के साथ कठिन परिश्रम करें, इससे सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि नंबर तो मात्र एक पैमाना है, वह जिंदगी नहीं है, जिंदगी नंबर से बड़ी है। जब हम जीवन में बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो रुकावटें भी आती हैं।