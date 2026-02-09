पहले सिंघाड़े की फसल और खरपतवार की बदबू आती थी तालाब से, पंचायत ने डाली चार बोट, लोग आ रहे घूमने

बीना. जहां कभी सिंघाड़े की खेती और खरपतवार की बदबू के कारण घाट पर खड़ा होना तक मुश्किल होता था, वहीं अब खिमलासा तालाब को लोग देखने पहुंच रहे हैं। क्योंकि यहां पंचायत ने कई बदलाव किए हैं, जिससे पंचायत की आय तो बढ़ी ही है। साथ ही आसपास के लोगों को घूमने के लिए अच्छा स्थान मिल गया है। आगे के लिए भी यहां प्लान तैयार किया गया है।

पंचायत ने तालाब में पैडल बोटिंग की शुरुआत की है, जिससे वर्तमान में हर दिन करीब 500 से 700 रुपए तक की आय हो रही है। आने वाले समय में महिला एवं बच्चों को ध्यान में रखते हुए इंजन से चलने वाली बोट भी तालाब में डालने की तैयारी है, जिससे आय में और बढ़ोतरी होगी। तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पंचायत द्वारा कई योजनाएं बनाई गई हैं। तालाब के चारों ओर पिचिंग कार्य कराया जाना है और इसके साथ ही पार्क विकसित किया जाएगा, ताकि लोग परिवार के साथ बैठकर समय बिता सकें। घूमने आने वाले लोगों की सुविधा के लिए तालाब के चारों तरफ 6 मीटर चौड़ी सड़क बनाए जाने की भी योजना है।