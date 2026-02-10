लव ट्रायंगल: पत्नी के ब्वॉयफ्रेंड ने पति को मारकर शव स्कूल में गाड़ा, 6 महीने बाद मिली खोपड़ी

पुलिस की पूछताछ में सोहेब ने बताया कि प्रिंस की पत्नी से उसके अवैध संबंध थे, इसी के चलते हत्या कर शव को गड्ढे में छिपाया था। उसने बताया कि 20 अगस्त को वह और प्रिंस दिन भर साथ थे। दोनों ने साथ में शराब पी और फिर बाइक से उसे स्कूल लाया। यहां उसके सिर पर पत्थर मारकर हत्या की थी। हत्या के बाद शव को दफनाया दिया। अगले दिन मिट्टी के ऊपर नमक डाला और कचरे से ढ़क दिया। इसके बाद कई दिनों तक घटनास्थल की निगरानी करता रहा। जब भरोसा हो गया कि अब किसी को पता नहीं चलेगा तो सोहेब गुजरात जाकर तुलसी के साथ रहने लगा था।