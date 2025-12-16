16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

गल्ला मंडी में दिनदहाड़े 20 लाख की लूट, ऑटो से आए बदमाशों ने मुनीम पर हमला कर नोटों से भरा बैग छीना

आक्रोशित व्यापारियों ने किया जाम&#8230;आंखों में मिर्च झोंककर लूटने की 15 दिन में दूसरी वारदात सागर. शहर में बेखौफ अपराधी अब दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे ल्ला मंडी रोड पर ऑटो से आए बदमाशों ने व्यापारी के मुनीम पर हमला कर दिया। पहले उसकी आंखों में मिर्च पाउडर [&hellip;]

3 min read
Google source verification

सागर

image

Nitin Sadaphal

Dec 16, 2025

आक्रोशित व्यापारियों ने किया जाम...आंखों में मिर्च झोंककर लूटने की 15 दिन में दूसरी वारदात

सागर. शहर में बेखौफ अपराधी अब दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे ल्ला मंडी रोड पर ऑटो से आए बदमाशों ने व्यापारी के मुनीम पर हमला कर दिया। पहले उसकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया, फिर भी जब उससे नोटों से भरा बैग नहीं झपट पाए तो सिर पर डंडे से वार कर दिया। इसके बाद करीब 20 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भाग निकले।

सरेआम लूट की इस वारदात को वहां मौजूद लोग पहले तो आपसी झगड़ा समझते रहे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि लुटेरे हैं तो उनको पकड़ने की कोशिश की। इसमें एक बदमाश धीरेंद्र ठाकुर उर्फ गोलू नाम को लोगों ने दबोच लिया, जबकि बाकी वहां से निकल भागे। इस वारदात को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने मंडी की मुख्य रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। घायल मुनीम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पहले लोगों को लगा आपसी झगड़ा चल रहा, जब पता चला लुटेरे हैं एक को दबोच लिया

पंकज ट्रेडर्स नाम की फर्म के मालिक पंकज केसरवानी के मुनीम सुधीर दीक्षित बैंक से किसानों को भुगतान करने करीब 20 लाख रुपए निकालकर गल्ला मंडी की ओर जा रहे थे। बदमाश मुनीम की रैकी कर घात लगाए बैठे थे। दोपहर 1.30 बजे के आसपास गल्ला मंडी रोड पर पहुंचते ही 5-6 बदमाशों ने उनकी बाइक रोककर अचानक आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया। इससे सुधीर की आंखें जलने लगीं और वे असहाय हो गए। बदमाशों ने तुरंत उनसे पैसों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। फिर सुधीर पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। फिर बैग छीनकर भाग गए। सुधीर गंभीर रूप से घायल हो गए। बदमाशों ने बैग छीन लिया और भागने लगे। शोर मचाने पर आसपास के स्थानीय लोग और व्यापारी दौड़े। उन्होंने बदमाशों का पीछा किया। बदमाशों ने लोगों पर भी लाठी से हमला किया, लेकिन लोगों ने को मौके पर ही पकड़ लिया। बाकी आरोपी भागने में सफल रहे। भागते समय कुछ नोट गलियों में गिर गए। गिरफ्त में आए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। घायल सुधीर दीक्षित को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अपराध के खिलाफ आक्रोश, सुरक्षा का सवाल, दो घंटे किया चक्काजाम

लूट की वारदात से गुस्साए गल्ला व्यापारियों ने तुरंत मंडी के मुख्य रोड पर चक्का जाम लगा दिया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मोतीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की और व्यापारियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और भागने के रास्तों की जांच कर रही है। व्यापारियों ने दो घंटे तक सड़क बंद रखी। सीएसपी ललित कश्यप के आश्वासन के बाद लोग वहां से हटे। इसके बाद आवागमन शुरू हो पाया।

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

गल्ला मंडी जैसे व्यस्त इलाके में इतनी बड़ी लूट होना पुलिस की पेट्रोलिंग और निगरानी पर बड़ा सवालिया निशान लगाता है। व्यापारी समुदाय में दहशत है और वे बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बता दें कि एक दिसंबर की रात इसी तरह धर्मश्री शराब दुकान के पास आंखों में मिर्च पाउडर डाल कर अभय यादव के साथ तीन लोगों ने लूट की थी। युवक की सोने की चैन लूट कर भाग गए थे।

- पकड़े गए आरोपी के साथ पूछताछ की जा रही है, जानकारी के आधार पर जल्द अन्य आरोपियों तक पहुंच जाएगें।
- ललित कश्यप, सीएसपी कोतवाली

दिनदहाड़े इस तरह की घटना चिंताजनक है

मंडी अध्यक्ष महेश साहू ने कहा कि यहां बड़ा कारोबारी लेनदेन होता है। व्यापारी प्रतिदिन लाखों रुपए लेकर आते हैं। दिनदहाड़े इस तरह की घटना शहर और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए चिंताजनक है। दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 10:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / गल्ला मंडी में दिनदहाड़े 20 लाख की लूट, ऑटो से आए बदमाशों ने मुनीम पर हमला कर नोटों से भरा बैग छीना

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भगवान श्रीराम को युवावस्था में जामवंत के अनुभव का लाभ मिला, तो समुद्र को भी रास्ता छोडऩा पड़ा: भूपेंद्र सिंह

सागर

आधी रात आए बदमाशों ने कंप्यूटर की दुकान में लगा दी आग, ऊपर सो रहा परिवार बाल-बाल बचा

सागर

देवरी विधायक पर क्षेत्र के पटवारी से मारपीट व अभद्रता करने के आरोप, विधायक बोले- आरोप निराधार, प्रमाण प्रस्तुत करें

सागर

स्कूल बस में नहीं मिला इमरजेंसी गेट, पांच हजार का लगाया जुर्माना, आरटीओ की टीम ने 27 बसों की जांच की

सागर

मकरोनिया क्षेत्र में तीन दिन बंद रही जलापूर्ति तो नपा प्रशासन ने एक करोड़ रुपए जमा किए

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.