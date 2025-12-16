गल्ला मंडी में दिनदहाड़े 20 लाख की लूट, ऑटो से आए बदमाशों ने मुनीम पर हमला कर नोटों से भरा बैग छीना

आक्रोशित व्यापारियों ने किया जाम...आंखों में मिर्च झोंककर लूटने की 15 दिन में दूसरी वारदात
सागर. शहर में बेखौफ अपराधी अब दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे ल्ला मंडी रोड पर ऑटो से आए बदमाशों ने व्यापारी के मुनीम पर हमला कर दिया। पहले उसकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया, फिर भी जब उससे नोटों से भरा बैग नहीं झपट पाए तो सिर पर डंडे से वार कर दिया। इसके बाद करीब 20 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भाग निकले।
सरेआम लूट की इस वारदात को वहां मौजूद लोग पहले तो आपसी झगड़ा समझते रहे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि लुटेरे हैं तो उनको पकड़ने की कोशिश की। इसमें एक बदमाश धीरेंद्र ठाकुर उर्फ गोलू नाम को लोगों ने दबोच लिया, जबकि बाकी वहां से निकल भागे। इस वारदात को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने मंडी की मुख्य रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। घायल मुनीम को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पंकज ट्रेडर्स नाम की फर्म के मालिक पंकज केसरवानी के मुनीम सुधीर दीक्षित बैंक से किसानों को भुगतान करने करीब 20 लाख रुपए निकालकर गल्ला मंडी की ओर जा रहे थे। बदमाश मुनीम की रैकी कर घात लगाए बैठे थे। दोपहर 1.30 बजे के आसपास गल्ला मंडी रोड पर पहुंचते ही 5-6 बदमाशों ने उनकी बाइक रोककर अचानक आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया। इससे सुधीर की आंखें जलने लगीं और वे असहाय हो गए। बदमाशों ने तुरंत उनसे पैसों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। फिर सुधीर पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। फिर बैग छीनकर भाग गए। सुधीर गंभीर रूप से घायल हो गए। बदमाशों ने बैग छीन लिया और भागने लगे। शोर मचाने पर आसपास के स्थानीय लोग और व्यापारी दौड़े। उन्होंने बदमाशों का पीछा किया। बदमाशों ने लोगों पर भी लाठी से हमला किया, लेकिन लोगों ने को मौके पर ही पकड़ लिया। बाकी आरोपी भागने में सफल रहे। भागते समय कुछ नोट गलियों में गिर गए। गिरफ्त में आए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। घायल सुधीर दीक्षित को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
लूट की वारदात से गुस्साए गल्ला व्यापारियों ने तुरंत मंडी के मुख्य रोड पर चक्का जाम लगा दिया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मोतीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की और व्यापारियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और भागने के रास्तों की जांच कर रही है। व्यापारियों ने दो घंटे तक सड़क बंद रखी। सीएसपी ललित कश्यप के आश्वासन के बाद लोग वहां से हटे। इसके बाद आवागमन शुरू हो पाया।
गल्ला मंडी जैसे व्यस्त इलाके में इतनी बड़ी लूट होना पुलिस की पेट्रोलिंग और निगरानी पर बड़ा सवालिया निशान लगाता है। व्यापारी समुदाय में दहशत है और वे बेहतर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बता दें कि एक दिसंबर की रात इसी तरह धर्मश्री शराब दुकान के पास आंखों में मिर्च पाउडर डाल कर अभय यादव के साथ तीन लोगों ने लूट की थी। युवक की सोने की चैन लूट कर भाग गए थे।
- पकड़े गए आरोपी के साथ पूछताछ की जा रही है, जानकारी के आधार पर जल्द अन्य आरोपियों तक पहुंच जाएगें।
- ललित कश्यप, सीएसपी कोतवाली
दिनदहाड़े इस तरह की घटना चिंताजनक है
मंडी अध्यक्ष महेश साहू ने कहा कि यहां बड़ा कारोबारी लेनदेन होता है। व्यापारी प्रतिदिन लाखों रुपए लेकर आते हैं। दिनदहाड़े इस तरह की घटना शहर और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए चिंताजनक है। दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए।
