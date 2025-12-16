गल्ला मंडी में दिनदहाड़े 20 लाख की लूट, ऑटो से आए बदमाशों ने मुनीम पर हमला कर नोटों से भरा बैग छीना

पंकज ट्रेडर्स नाम की फर्म के मालिक पंकज केसरवानी के मुनीम सुधीर दीक्षित बैंक से किसानों को भुगतान करने करीब 20 लाख रुपए निकालकर गल्ला मंडी की ओर जा रहे थे। बदमाश मुनीम की रैकी कर घात लगाए बैठे थे। दोपहर 1.30 बजे के आसपास गल्ला मंडी रोड पर पहुंचते ही 5-6 बदमाशों ने उनकी बाइक रोककर अचानक आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया। इससे सुधीर की आंखें जलने लगीं और वे असहाय हो गए। बदमाशों ने तुरंत उनसे पैसों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। फिर सुधीर पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। फिर बैग छीनकर भाग गए। सुधीर गंभीर रूप से घायल हो गए। बदमाशों ने बैग छीन लिया और भागने लगे। शोर मचाने पर आसपास के स्थानीय लोग और व्यापारी दौड़े। उन्होंने बदमाशों का पीछा किया। बदमाशों ने लोगों पर भी लाठी से हमला किया, लेकिन लोगों ने को मौके पर ही पकड़ लिया। बाकी आरोपी भागने में सफल रहे। भागते समय कुछ नोट गलियों में गिर गए। गिरफ्त में आए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। घायल सुधीर दीक्षित को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।