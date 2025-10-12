RTO Jaipur : आरटीओ जयपुर के बाहर सड़क पर बिखरे मिले ड्राइविंग लाइसेंस, मचा हड़कंप

आरटीओ के बाहर सड़क पर बिखरे पड़े ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ मिसप्रिंट तो कुछ वैध। पत्रिका फोटो
RTO Jaipur : जयपुर के झालाना डूंगरी आरटीओ कार्यालय के बाहर शनिवार को ड्राइविंग लाइसेंस के पीवीसी कार्ड सड़क पर मिलने से हड़कंप मच गया। कुछ लाइसेंस मिसप्रिंट थे, वहीं कुछ वैध थे। इस घटना ने दस्तावेज की गोपनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
आरटीओ के गेट नंबर 3 के सामने पाए गए यूआर कोड वाले लाइसेंस जयपुर सहित कई जिलों के निवासियों के नाम पर जारी थे। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि आरटीओ कार्यालय के अवकाश वाले दिन दिवाली की सफाई के दौरान एजेंट की दुकान और ई-मित्र कियोस्कों से कुछ लाइसेंस सड़क पर फेंक दिए गए।
कुछ लाइसेंस बेकार थे, लेकिन वैध लाइसेंस में नाम, जन्मतिथि, पता, फोटो, जारी करने और वैधता की तारीख जैसी जानकारियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। यूआर कोड को स्कैन करने पर लाइसेंस धारक की पूरी जानकारी उपलब्ध थी। सभी कार्ड 2025 में बने थे।
परिवहन विभाग ने 1 अप्रेल 2024 से पीवीसी लाइसेंस और आरसी स्मार्ट कार्ड जारी करना बंद कर दिया है। अब लाइसेंस और आरसी डिजिटल फॉर्मेट में आवेदक के मोबाइल पर सीधे पहुंचते हैं। यदि कोई व्यक्ति पीवीसी कार्ड लेना चाहता है, तो वह इसे ई-मित्र केंद्रों से प्राप्त कर सकता है।
