RTO Jaipur : आरटीओ जयपुर के बाहर सड़क पर बिखरे मिले ड्राइविंग लाइसेंस, मचा हड़कंप

आरटीओ के गेट नंबर 3 के सामने पाए गए यूआर कोड वाले लाइसेंस जयपुर सहित कई जिलों के निवासियों के नाम पर जारी थे। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि आरटीओ कार्यालय के अवकाश वाले दिन दिवाली की सफाई के दौरान एजेंट की दुकान और ई-मित्र कियोस्कों से कुछ लाइसेंस सड़क पर फेंक दिए गए।