सरकारी महकमों में चली झाडू, कर्मचारियों ने ली स्वच्छता की शपथ

जेडीए सचिव निशांत जैन एवं ​अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) डॉ. प्रिया बलराम शर्मा के निर्देशानुसार आयोजित इस अभियान में उपायुक्तों, अभियंताओं और अन्य कार्मिकों ने फाइलों को व्यवस्थित किया और कार्यस्थल को स्वच्छ बनाने में योगदान दिया।