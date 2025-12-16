16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

फोन की चकाचौंध में खोते रिश्ते: बच्चे एआई को बना रहे अपना साथी

smartphone addiction: डिनर टेबल पर स्मार्टफोन का बढ़ता साया। रिश्तों को बचाने का आसान तरीका स्विच ऑफ करें फोन।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Dec 16, 2025

मोहित शर्मा.

AI as companion: जयपुर. स्मार्टफोन ने जीवन को आसान तो बना दिया, लेकिन परिवारों के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ा दी है। वीवो की 'स्विच ऑफ स्टडी 2025' में सामने आए चौंकाने वाले नतीजे बताते हैं कि माता-पिता की व्यस्तता के कारण बच्चे अब अपनी बातें साझा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं। यह स्टडी भारत के आठ बड़े शहरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद और पुणे) में 1517 लोगों (1017 अभिभावक और 500 बच्चे, आयु 10-16 साल) पर आधारित है, जो साफ दिखाती है कि डिजिटल दुनिया रिश्तों की जगह ले रही है। यह रिपोर्ट साफ चेतावनी देती है कि तकनीक रिश्तों को मजबूत करने के लिए है, उनकी जगह लेने के लिए नहीं। छोटी आदतें बदलकर हम परिवार को फिर से जोड़ सकते हैं।

व्यस्त माता-पिता और AI का बढ़ता साथ

रिपोर्ट का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यह है कि 67% बच्चे एआई टूल्स की ओर इसलिए मुड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके माता-पिता हमेशा व्यस्त रहते हैं। 54% बच्चे एआई का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, 61% होमवर्क के लिए, 63% अपनी ग्रोथ के लिए, और चौंकाने वाली बात यह कि 33% बच्चे एआइ को अपना साथी मानते हैं। नतीजा हर चार में से एक बच्चा (25% बच्चे) कहता है कि एआई की वजह से वह माता-पिता से कम बात करता है।भावनात्मक खाई गहरी हो रही है।

फोन का समय साझा पलों में बनता है बाधा 

अभिभावक रोजाना औसतन 4.4 घंटे फोन पर बिताते हैं, जो साझा पलों में बाधा बनता है। बच्चे महसूस करते हैं कि माता-पिता का बार-बार फोन देखना उनकी बातों को अनदेखा करना है, जिससे भावनात्मक खाई गहरी हो रही है।डिनर टेबल पर फोन का साया

डिनर का समय परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण

डिनर का समय परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 72% बच्चे मानते हैं कि यही वह वक्त है जब वे माता-पिता के सबसे करीब होते हैं। लेकिन यहां भी स्मार्टफोन बाधा बन जाता है। 72% अभिभावक और 30% बच्चे कहते हैं कि खाने की मेज पर फोन चेक करना बातचीत की सबसे बड़ी रुकावट है। अभिभावक डिनर के दौरान 53% समय फोन पर सक्रिय रहते हैं, जबकि बच्चे केवल 32% । इससे बातें अधर में लटक जाती हैं और बच्चे खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। राहत की बात यह कि बदलाव संभव है 91% बच्चे कहते हैं कि फोन दूर रखने पर बातचीत ज्यादा सहज और गहरी हो जाती है। 87% बच्चे फोन-फ्री डिनर में ज्यादा आराम से दिल की बात कह पाते हैं, और 81% अभिभावक महसूस करते हैं कि रिश्ते मजबूत हो रहे हैं।

मुख्य आंकड़े एक नजर में

67% बच्चे एआई इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि माता-पिता व्यस्त रहते हैं।
91% बच्चे फोन दूर रखने पर बातचीत ज्यादा अर्थपूर्ण लगती है।
72% बच्चे डिनर में माता-पिता के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं।
33% बच्चे एआई को अपना साथी मानते हैं।

समाधान के आसान उपाय

  • डिनर टाइम को पूरी तरह फोन-फ्री बनाएं।
  • नोटिफिकेशन बंद करें और साझा पलों में पूरी ध्यान दें।
  • छोटे-छोटे डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करें इससे 59% अभिभावक और 57% बच्चे ज्यादा संतुलित महसूस करते हैं।

ये भी पढ़ें

जॉब मंत्र: एआई को बॉस नहीं को-पायलट बनाओ, वरना नौकरी मुश्किल
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 02:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / फोन की चकाचौंध में खोते रिश्ते: बच्चे एआई को बना रहे अपना साथी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संपादकीय: मानवता को कलंकित करते आतंक के चेहरे

ओपिनियन

Rajasthan Tourism : सर्दी के मौसम में राजस्थान जरूर घूमें, इन 5 शहरों में जाएं, कभी भूल न पाएंगे

Rajasthan Visit during winter season explore these 5 cities you will never forget experience
जयपुर

Manju Lata Meena: पीएम मोदी के खिलाफ विवादास्पद नारा लगाने वाली कांग्रेस नेता मंजूलता मीणा आखिर क्यों आई डिप्रेशन में? जानें कारण

जयपुर

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण जेडीए, नगर नगर , आवासन मंडल सहित कई महकमों में 'कार्यालय स्वच्छता अभियान' उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया श्रमदान। कार्यालय परिसर को स्वच्छ बनाया।

जयपुर

संगठन-सत्ता संतुलन पर भाजपा की रणनीतिक सोच

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.