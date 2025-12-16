फोन की चकाचौंध में खोते रिश्ते: बच्चे एआई को बना रहे अपना साथी

डिनर का समय परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 72% बच्चे मानते हैं कि यही वह वक्त है जब वे माता-पिता के सबसे करीब होते हैं। लेकिन यहां भी स्मार्टफोन बाधा बन जाता है। 72% अभिभावक और 30% बच्चे कहते हैं कि खाने की मेज पर फोन चेक करना बातचीत की सबसे बड़ी रुकावट है। अभिभावक डिनर के दौरान 53% समय फोन पर सक्रिय रहते हैं, जबकि बच्चे केवल 32% । इससे बातें अधर में लटक जाती हैं और बच्चे खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। राहत की बात यह कि बदलाव संभव है 91% बच्चे कहते हैं कि फोन दूर रखने पर बातचीत ज्यादा सहज और गहरी हो जाती है। 87% बच्चे फोन-फ्री डिनर में ज्यादा आराम से दिल की बात कह पाते हैं, और 81% अभिभावक महसूस करते हैं कि रिश्ते मजबूत हो रहे हैं।