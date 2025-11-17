राजस्थान में बढ़ रहा जेंडर चेंज का ट्रेंड, युवक बन रहे युवतियां, जानें कितना आता है खर्चा

डॉक्टर सोमानी के अनुसार जेंडर परिवर्तन का एक मात्र कारण बताना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां और अनुभव अलग होते हैं। कई युवक-युवतियां बताते हैं कि उन्हें जन्म से मिला जेंडर कभी अपना नहीं लगा। कुछ युवकों को लगता है कि उनके अंदर स्त्रियों जैसे हार्मोन अधिक हैं, उनकी आवाज या शरीर की बनावट स्त्री जैसी है। इसी तरह कई युवतियों को लगता है कि उनका शरीर अधिक पुरुषोचित है। हालांकि सफल सर्जरी के बाद अधिकांश लोग अपने नए जीवन के साथ सहज महसूस करते हैं और सामान्य रूप से जीवन जीते हैं।