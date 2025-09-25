Jodhpur: घर से निकली महिला पर सांड का हमला, सींग से उठाकर 3 फीट दूर दीवार पर फेंका, VIDEO वायरल

महिला काफी देर तक बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ी रहीं। इस दौरान वहां से गुजर रही एक महिला ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। घायल महिला के सिर पर पांच टांके आए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी से दी गई है। महिला के पति का निधन हो चुका है। वह एक निजी स्कूल में काम करती हैं और इन दिनों घर पर थीं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा है। उनका कहना है कि इलाके में आवारा पशुओं के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम इस समस्या पर ध्यान नहीं देता।