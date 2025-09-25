Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

Bundi Fire: आधी रात को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगी भीषण आग, डॉक्यूमेंट-कंप्यूटर, फर्नीचर सब जलकर राख

Rajasthan Fire Incident: करीब एक घंटे में आग ने विकराल रूप ले लिया जिससे कई जरूरी रिकॉर्ड, कंप्यूटर, फर्नीचर और दस्तावेज जलकर राख हो गए।

बूंदी

Akshita Deora

Sep 25, 2025

फोटो: पत्रिका

Massive Fire Broke Out At Central Bank Of India: बूंदी जिले के हिण्डोली कस्बे के अशोक नगर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बुधवार देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की शुरुआत करीब रात 2 बजे हुई। जिसके बाद बैंक का सायरन बजने लगा। सायरन सुनकर थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शुरू में आग हल्की थी लेकिन देखते ही देखते यह भीषण रूप ले बैठी।

भीषण आग में सब जलकर खाक

पुलिस ने तुरंत बैंक अधिकारियों को सूचित किया। करीब एक घंटे में आग ने विकराल रूप ले लिया जिससे कई जरूरी रिकॉर्ड, कंप्यूटर, फर्नीचर और दस्तावेज जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर बैंक मैनेजर मुकेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक अजीत मेघवंशी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे।

बच गया कैश

बैंक शाखा प्रबंधक ने बताया कि लॉकर और एटीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं। लॉकर में करीब 20 से 22 लाख रुपए रखे हुए थे जो जलने से बच गए। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। कई फाइलें पूरी तरह जल गईं जबकि कुछ फाइलें आंशिक रूप से बची हैं। इनका निरीक्षण किया जा रहा है।

गार्ड नहीं होने से देर से लगी आग की भनक

पुलिस के अनुसार बैंक में रात के समय गार्ड की व्यवस्था नहीं थी जिस कारण आग की तत्काल सूचना नहीं मिल सकी। गुरुवार सुबह कोटा और बूंदी से बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए और नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है।

Published on:

25 Sept 2025 01:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi Fire: आधी रात को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लगी भीषण आग, डॉक्यूमेंट-कंप्यूटर, फर्नीचर सब जलकर राख

