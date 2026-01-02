मावठ ने बढ़ाई सर्दी, मंडी में भीगी किसानों की उपज

कापरेन. क्षेत्र में अल सुबह से रिमझिम बारिश बारिश का दौर रहा जो दोपहर तक चला। मावठ होने से मौसम में गलन बढ़ गई। मेगा हाइवे पर भी वाहनों की आवाजाही कम रही।किसानों का कहना है कि मावठ के रूप में फसलों के लिए अमृत बरसा है। गेहूं, चने की फसलों को फायदा होगा। अधिक बरसात होने पर जिन किसानों ने फसलों को पानी दिया जा चुका है उनको नुकसान की आशंका है। उधर रिमझिम बारिश से कृषि उपज मंडी में पड़ी व्यापारियों की जिंस भीग जाने से नुकसान हुआ है। बरसात के दौरान लोगों ने ढककर जिंसों को नुकसान से बचाने का जतन किया।