युवा निभा रहे स्वच्छता की जिम्मेदारी, अब विरासत बचाने की जनता की बारी

एक दर्जन स्थान किए चकाचक

रामेष्ट युवा मंडल के अध्यक्ष शिखर पंचोली ने संस्थान के 7 लोगों के साथ शुरुआत की थी। अब 50 युवा इस अभियान में जुटे हुए है। इसी तरह शहर के गाइड एसोशिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह डोकुन, द नाहर संस्था के संजय खान, कोटा कम्युनिटी गुलशन मनवानी भी अपनी टीम के साथ पर्यटन स्थलों, कुंड-बावड़ियां को चमकाने में लगे है। इन युवाओं का जज्बा देख होटल फेडरेशन बूंदी के आलोक दाधीच व भगवान मण्डोवरा ने भी सहयोग करते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए दुकानदारों को डस्टबीन वितरित किए और प्रचार प्रसार के माध्यम से स्वच्छता के प्रति लोगो की समझाइश कर रहे है।