जैतपुर को नैनवां पंचायत समिति में मिलाया



नोताडा. कस्बे के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी बूंदी पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए क्षेत्र की समस्याओं के ज्ञापन सौंपकर अवगत करवाया। भाजपा लाखेरी ग्रामीण के पूर्व मंडल अध्यक्ष राम सिंह चौधरी ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष को देईखेडा से झालीजी का बराना जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क के हालातों के बारे में बताया, जिस पर मौके पर अधीक्षण अभियंता ने क्षतिग्रस्त सड़क को जेसीबी से समतल करने का आश्वासन दिया।