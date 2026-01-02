2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बूंदी

जैतपुर को नैनवां पंचायत समिति में मिलाया

क्षेत्र की जैतपुर पंचायत को खटकड़ से वापस नैनवां पंचायत समिति मे मिलाने पर ग्रामीणों ने खुशी जताई।

बूंदी

image

pankaj joshi

Jan 02, 2026

जैतपुर को नैनवां पंचायत समिति में मिलाया

देई. क्षेत्र की जैतपुर पंचायत के ग्रामीण लोकसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए।

देई. क्षेत्र की जैतपुर पंचायत को खटकड़ से वापस नैनवां पंचायत समिति मे मिलाने पर ग्रामीणों ने खुशी जताई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को साफा माल्यार्पण कर आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने जैतपुर को नैनवां पंचायत समिति में मिलाए जाने की अधिसूचना जारी करने पर लोकसभा अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित किया।

लोकसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त करने के लिए कोटा कैम्प कार्यालय में पंचायत समिति सदस्य शोकरण गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिलाउपाध्यक्ष रामरतन खटाणा, वार्ड पंच सुरेश मीणा, महेश नेखाडी, राजाराम गुर्जर, लेखराज, महावीर, राधाकिशन गुर्जर, खेमलाल गुंजल, भैरूलाल प्रजापत, रमेश सैनी, गोलू सैनी, सम्पत गुर्जर, रंगलाल गुर्जर, इकराम सहित कई कार्यकर्ता पहुंचे।


नोताडा. कस्बे के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी बूंदी पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए क्षेत्र की समस्याओं के ज्ञापन सौंपकर अवगत करवाया। भाजपा लाखेरी ग्रामीण के पूर्व मंडल अध्यक्ष राम सिंह चौधरी ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष को देईखेडा से झालीजी का बराना जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क के हालातों के बारे में बताया, जिस पर मौके पर अधीक्षण अभियंता ने क्षतिग्रस्त सड़क को जेसीबी से समतल करने का आश्वासन दिया।

इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हेमंत पालीवाल, जिला उपाध्यक्ष बजरंगलाल आर्य, युवा मोर्चा जिला महामंत्री नरेंद्र सिंह, श्याम सुंदर शर्मा, हनुमान पंकज, महावीर गोचर, हनुमान मेहरा, मोहित मेहरा समेत कई भाजपा कार्यकर्ता साथ रहे।

पशु पालकों ने समस्याओं से अवगत कराया
खटकड़. अखिल भारतीय रायका रेबारी देवासी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मेघराज रायका के नेतृत्व में ऊंट पालकों ने कोटा कैंप कार्यालय में लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। लोक सभा अध्यक्ष ने उन्हें समाधान का भरोसा दिलाया।

उन्होंने ज्ञापन में बताया कि तलवास वन चौकी के कर्मचारी ऊंट पालकों व अन्य पशु पालकों को पशुओं को चराने जाते हैं तो उन्हें नाजायज परेशान करते है। साथ ही उन्होंने ऊंटनी के ब्याहने पर उसके ब‘चे (तोडिय़ा) की देखभाल के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 20 हजार रुपए दिलाने की मांग की है। लोक सभा अध्यक्ष बिरला ने उन्हें समाधान का भरोसा दिलाया है।

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

Published on:

02 Jan 2026 05:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / जैतपुर को नैनवां पंचायत समिति में मिलाया

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

