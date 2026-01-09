घोषणा के आठ माह बाद भी अस्पताल में नहीं बढ़े बेड और स्टाफ

भर्ती रोगियों को करना पड़ता है इंतजार

वर्तमान में अस्पताल में तीस बेड है, जिसमे दस बेड महिला रोगी वार्ड में और दस बेड पुरुष रोगी वार्ड में है। वहीं दस बेड प्रसूता वार्ड में है। अस्पताल में बेड कम होने से भर्ती होने वाले रोगियों को ड्रिप लगाने और उपचार के लिए बेड खाली होने का इंतजार करना पड़ता है। शहरवासियों का कहना है कि मौसमी बीमारियों के दौरान अस्पताल में रोगियों की संख्या बढ़ जाती है और बेड खाली नहीं होने से कई बार रोगियों को देर तक इंतजार करना पड़ता है।