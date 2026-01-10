ग्रिड स्टेशनों पर कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा विद्युत निगम

जानकारी अनुसार बूंदी ग्रामीण में तीन जगह कनिष्ठ अभियंताओं को नमाना, रघुनाथपुरा, रामनगर में

15 ग्रिड स्टेशनों की जिम्मेदारी दे रखी है। इन ग्रिड स्टेशनों से जुड़े 85 फीडरों पर पर्याप्त कर्मचारी नहीं होने के चलते कई बार कर्मचारियों को 24 घंटे तक अपनी सेवाएं देनी पड़ रही है। वर्तमान में सभी फीडरों पर कार्य करने के लिए केवल

39 टेक्निकल कर्मचारी विभाग के पास है। जबकि प्रत्येक फीडर पर एक टेक्निकल कर्मचारी की आवश्यकता है। टेक्निकल कर्मचारियों की संख्या रिलीवर सहित लगभग 85 होनी चाहिए।