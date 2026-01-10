रात्रिकालीन कोर्ट और केस ट्रांसफर के खिलाफ अधिवक्ताओं में रोष फूटा

ज्ञापन में लिखा कि नैनवां में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संचालित है। इसलिए इंद्रगढ़ न्यायालय का अपीलीय न्यायालय क्षेत्र नैनवां एडीजे. कोर्ट के क्षेत्राधिकार में दिया जाना न्यायसंगत है। नैनवां से इंद्रगढ़ की दूरी मात्र 35 किलोमीटर है। भौगोलिक ²ष्टि से भी इंद्रगढ़ नैनवां से लगा हुआ है। आवागमन की प्रयाप्त सुविधाएं है। नैनवां में न्यायिक अभिरक्षा केन्द्र भी है। जबकि केशवरायपाटन में न्यायिक अभिरक्षा केन्द नहीं है। जिला कारागृह केन्द्र की दूरी 110 किलो मीटर है, जिससे आम जन को आने जाने में भी परेशानी होती है। बूंदी से इंद्रगढ़ की दूरी 80 किलो मीटर है। इंद्रगढ़ से केशवरायपाटन की दूरी 70 किलोमीटर है। साथ ही रात्री कालीन अदालतें संचालित करने का आदेश वापस लिए जाने व शनिवार को कार्य दिवस घोषित किया जाने आदेश भी वापस लिया जावे।