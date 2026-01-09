हाई रिस्क जोन में लगेंगे कैमरे, वाहन चालकों पर रहेगी पैनी नजर

अधिकारियों ने देखी जगह

यह योजना न केवल शहर में यातायात नियंत्रण को मजबूत करेगी, बल्कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। संयुक्त निरीक्षण टीम में परिवहन निरीक्षक धर्मपाल गुर्जर, रोल आउट मैनेजर एनआईसी कार्तिकेय शर्मा, सदर थानाधिकारी भंवर सिंह, परियोजना अधिकारी आरएसआरडीसी यूनिट कोटा सुरेंद्र सिंह गुर्जर शामिल रहे। टीम ने मौके पर सड़क, साइन बोर्ड, रोड मार्किंग और दृश्यता संबंधी खामियों का अध्ययन कर सुधार प्रस्ताव तैयार किए। जिला परिवहन अधिकारी सौम्या शर्मा ने बताया कि ई-डीएआर पोर्टल के जरिए ब्लैक स्पॉट की पहचान कर आईटीएमएस कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे वाहन गति पर नियंत्रण होगा और सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सकेगी।