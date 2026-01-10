Bundi News: भाजपा पार्षद को सांड ने उठाकर फेंका, हाथ की हड्डी टूटी, शरीर में कई जगह आई चोटें

भाजपा पार्षद आशीष शर्मा (फोटो- पत्रिका)
Bundi News: बूंदी शहर में आवारा मवेशियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को बालचंद पाड़ा क्षेत्र में सांड के हमले में भाजपा पार्षद आशीष शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए।
बताया गया कि सांड ने पार्षद को सींगों से उठाकर सड़क पर पटक दिया, जिससे उनका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। हादसे के बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर हाथ की हड्डी का उपचार किया। फिलहाल, पार्षद अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
चिकित्सकों के अनुसार, पार्षद के हाथ की हड्डी टूटने के साथ शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। ऑपरेशन के बाद हाथ में सूजन बनी हुई है और कुछ दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा। घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें संभाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।
अस्पताल में भर्ती भाजपा पार्षद आशीष शर्मा ने बताया कि वे घर लौट रहे थे, तभी सामने से चार सांड आपस में लड़ते हुए उनकी ओर आ गए। उन्होंने बचने का प्रयास किया, लेकिन एक सांड ने अचानक हमला कर दिया और उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया। इससे वे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद पार्षद ने जिला प्रशासन और नगर परिषद पर नाराजगी जताई। उन्होंने जिला कलक्टर और नगर परिषद सभापति से शहर में लावारिस मवेशियों को पकड़ने के लिए तुरंत विशेष अभियान चलाने की मांग की है। पार्षद का कहना है कि शहर में आए दिन मवेशियों के कारण हादसे हो रहे हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।
