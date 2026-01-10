Bundi News: भाजपा पार्षद को सांड ने उठाकर फेंका, हाथ की हड्डी टूटी, शरीर में कई जगह आई चोटें

घटना के बाद पार्षद ने जिला प्रशासन और नगर परिषद पर नाराजगी जताई। उन्होंने जिला कलक्टर और नगर परिषद सभापति से शहर में लावारिस मवेशियों को पकड़ने के लिए तुरंत विशेष अभियान चलाने की मांग की है। पार्षद का कहना है कि शहर में आए दिन मवेशियों के कारण हादसे हो रहे हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।