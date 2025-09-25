Baran Accident: शादी की खुशियों के बीच छाया मातम, ड्यूटी पर लौट रहे ASI की दर्दनाक मौत, नवंबर में होनी थी बेटे की शादी

वे बुधवार सुबह स्वयं की निजी कार से वापस ड्यूटी के लिए बारां लौट रहे थे। आमली व अर्डान्द गांव के बीच सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार से उनकी कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एएसआई राजेन्द्र घायल हो गया। उसने फोन कर अपने साथियों और परिजनों को सूचना दी। उसे गंभीर हालत में बारां के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।