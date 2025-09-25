Baran Accident: शादी की खुशियों के बीच छाया मातम, ड्यूटी पर लौट रहे ASI की दर्दनाक मौत, नवंबर में होनी थी बेटे की शादी

Rajasthan Road Accident: बारां के अटरू रोड पर बुधवार दोपहर आमली गांव के समीप दो कार की आमने-सामने की भिड़ंत में बारां कोतवाली थाने के एक सहायक उप निरीक्षक [एएसआई] की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
इनमें से एक कार एएसआई खुद चला रहा था। पुलिस ने दूसरी कार के चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि बारां शहर कोतवाली में नियुक्त अटरू कस्बे के गायत्री नगर निवासी सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार जाटव मंगलवार रात डीओ ड्यूटी करने के बाद अटरू अपने घर गए थे।
वे बुधवार सुबह स्वयं की निजी कार से वापस ड्यूटी के लिए बारां लौट रहे थे। आमली व अर्डान्द गांव के बीच सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार से उनकी कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एएसआई राजेन्द्र घायल हो गया। उसने फोन कर अपने साथियों और परिजनों को सूचना दी। उसे गंभीर हालत में बारां के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।
जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद उसका शव परिजनों को सौंप दिया गया। एएसआई के दो पुत्री और एक पुत्र है। पुत्र की नवंबर में शादी तय थी।
वहीं जिले के दूसरे मामले में मोठपुर थाना क्षेत्र के दिलोद हाथी गांव के पास बुधवार दोपहर नकली पुलिसकर्मी बनकर दो अज्ञात बदमाशों ने एक शिक्षक से सोने की चैन और अंगूठी लूट ली और बाइक से फरार हो गए।
पीड़ित रमेशचंद्र पोटर ने रिपोर्ट में बताया कि वह दिलोद हाथी विद्यालय में पढ़ाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव से थोड़ी दूर पेट्रोल पंप के पास दो युवक बाइक पर आए और पुलिसकर्मी बताते हुए उनकी बाइक रुकवाई।
दोनों ने उन्हें झांसे में लेकर सोने की चैन व अंगूठी जबरन ले ली और फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाले जा रहे है।