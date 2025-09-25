जयपुर में ऑनलाइन बॉडी मसाज के लिए बुलावा पड़ा महंगा, 3 लड़के और 1 लड़की ने बेरहमी से पिटाई कर हजारों रुपए लूटे



एसीपी मालवीय नगर आदित्य पूनिया ने बताया कि पहला तरीका ग्राहक से एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर पेमेंट वसूलते। परंतु उसको कोई सर्विस नहीं दी जाती। दूसरा तरीका ग्राहक से एडवांस पेमेंट लेकर लड़की को दलाल के साथ मौके पर भेजा जाता। वहां पर ग्राहक और लड़की के बीच पैसों को लेकर विवाद हो जाता। ग्राहक कुछ समझता उससे पहले ही होटल के आसपास दलाल मारपीट कर भाग जाते।