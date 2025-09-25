जयपुर में ऑनलाइन बॉडी मसाज के लिए बुलावा पड़ा महंगा, 3 लड़के और 1 लड़की ने बेरहमी से पिटाई कर हजारों रुपए लूटे

Jaipur Crime: राजधानी जयपुर में जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने फर्जी ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस संचालित करने के मामले में एक गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों से मारपीट कर लूटपाट करते थे। डीसीपी (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुमित बसवाल (22) और आकाश (23) लालरपुरा करणी विहार का रहने वाला है।
आरोपी विज्ञापन के लिए गूगल एड का उपयोग करते थे। ग्राहक एस्कॉर्ट सर्विस जयपुर सर्च करता तो आरोपियों की वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाई देती थी। गिरोह के लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते थे। जैसे ही कोई ग्राहक गूगल से प्राप्त नंबरों से संपर्क करता तो उससे अपनी होटल की कन्फर्मेशन लेकर कुछ राशि एडवांस के तौर पर ले लेते।
उसके बाद गिरोह के सदस्य ग्राहक को बताए होटल के आसपास बिना नंबर की कार लेकर पहुंच जाते। ग्राहक को फोन कर होटल से बाहर बुलाते और रुपयों की मांग करते। जब ग्राहक रुपए नहीं देता तो उससे मारपीट कर रकम और मोबाइल लूटकर भाग जाते।
एसीपी मालवीय नगर आदित्य पूनिया ने बताया कि पहला तरीका ग्राहक से एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर पेमेंट वसूलते। परंतु उसको कोई सर्विस नहीं दी जाती। दूसरा तरीका ग्राहक से एडवांस पेमेंट लेकर लड़की को दलाल के साथ मौके पर भेजा जाता। वहां पर ग्राहक और लड़की के बीच पैसों को लेकर विवाद हो जाता। ग्राहक कुछ समझता उससे पहले ही होटल के आसपास दलाल मारपीट कर भाग जाते।
तीसरे तरीके में ग्राहक से एडवांस पैसे लेकर लड़की दलाल के साथ जाती थी और सर्विस के बाद ग्राहक को बलात्कार और छेड़छाड़ के आरोप लगाकर ज्यादा पैसों की डिमांड करती थी। ग्राहक डर की वजह से और पैसे दे देता था।
22 सितंबर को पीड़ित कान सिंह ने गूगल पर मसाज के लिए साइट पर संपर्क किया। तीन लड़के और एक लड़की गाड़ी लेकर आए और पांच हजार रुपए देने को कहा। पैसे देने के बाद पांच हजार और मांगने लगे। मना करने पर लाठी-सरियों से मारपीट कर फोन और जेब में रखे 11 हजार 700 रुपए लूट ले गए।