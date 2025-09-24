ACB Action: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जयपुर में ASI 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद जयपुर एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन में शिकायत सही पाई गई। इसके बाद डीआईजी आनंद शर्मा के सुपरविजन में एएसपी भूपेंद्र के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जाल बिछाया। एसीबी टीम ने आरोपी को थाने में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।