ACB Action: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जयपुर में ASI 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बुधवार को कानोता थाने के सहायक उप निरीक्षक (ASI) बने सिंह को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अब उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी जयपुर नगर प्रथम ईकाई को एक शिकायत मिली थी। शिकायत में परिवादी ने बताया कि कानोता थाने में एएसआई बने सिंह उसके द्वारा थाने में दर्ज करवाए गए परिवाद पर विपक्षी पार्टी को पाबंद कराने के लिए और उसके खिलाफ मिले परिवाद में कोई कार्रवाई नहीं करने के नाम पर वह रिश्वत की मांग कर रहा था।
शिकायत मिलने के बाद जयपुर एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन में शिकायत सही पाई गई। इसके बाद डीआईजी आनंद शर्मा के सुपरविजन में एएसपी भूपेंद्र के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जाल बिछाया। एसीबी टीम ने आरोपी को थाने में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।