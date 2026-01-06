MPLADS : राजस्थान में सांसद निधि पर सियासी संग्राम, हरियाणा खर्च पर जवाहर सिंह बेढम का हमला, इन 3 कांग्रेसी सांसदों का पलटवार

MPLADS : राजस्थान में सांसद विकास निधि (एमपी-लैड) को लेकर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस के तीन सांसद भरतपुर से संजना जाटव, चूरू से राहुल कस्वां और झुंझुनूं से बृजेन्द्र सिंह ओला पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देने के बजाय हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में सांसद निधि खर्च कर राजनीतिक हित साधे हैं। कैथल से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के पुत्र आदित्य सुरजेवाला विधायक हैं। उधर, कांग्रेस सांसदों ने पलटवार कर कहा कि अनुशंसा करने का अधिकार है। गलत-सही की जांच करना जिला प्रशासन का काम है। गलत है तो उन पर सरकार कार्रवाई करे।