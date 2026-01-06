राजस्थान में कोहरे का कहर: जयपुर में दो जगह हाईवे पर भिड़ी गाड़ियां, भरतपुर में महिला को कुचला, श्रीगंगानगर में बस और कार टकराई

राजस्थान में आज सुबह घने कोहरे ने कोहराम मचा दिया। विजिबिलिटी जीरो होने के कारण प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कई सड़क हादसे हुए। सबसे हृदयविदारक घटना भरतपुर के गहनौली में हुई, जहां कोहरे के बीच बेकाबू ट्रेलर ने एक महिला को कुचल दिया। हादसे से भड़के ग्रामीणों ने मेगा हाईवे पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।
वहीं चौमूं में एक स्कॉर्पियो और ईको कार की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा आंधी इलाके में दृश्यता कम होने के कारण एक टैंकर ने आगे चल रहे ट्रोले को पीछे से टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
इसके अलावा श्रीगंगानगर स्थित सूरतगढ़ के नेशनल हाईवे 62 पर पीपेरन के पास एक निजी बस और कार आपस में भिड़ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हालांकि, कार के एयरबैग समय पर खुल जाने के कारण दो लोगों की जान बाल-बाल बच गई।
प्रदेश में नए साल के सर्दी के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। घने कोहरे, बर्फीली हवाओं और हाड़ कंपाने वाली शीतलहर ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। आज सुबह राजधानी जयपुर समेत कई जिले कोहरे की सफेद चादर में लिपटे रहे, जिससे न केवल सड़कों पर रफ्तार थमी, बल्कि हवाई और रेल यातायात पर भी संकट गहरा गया है। खराब मौसम और गिरते तापमान को देखते हुए प्रदेश के 20 जिलों में 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।
आज सुबह जयपुर के लिए इस सीजन की सबसे कठिन सुबह रही। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर, मालवीय नगर, जगतपुरा और टोंक रोड जैसे इलाकों में विजिबिलिटी 0 मीटर दर्ज की गई। पुराने शहर के चौड़ा रास्ता और बड़ी चौपड़ जैसे व्यस्त इलाकों में सुबह साढ़े नौ बजे तक वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए देखा गया।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग