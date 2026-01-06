राजस्थान में कोहरे का कहर: जयपुर में दो जगह हाईवे पर भिड़ी गाड़ियां, भरतपुर में महिला को कुचला, श्रीगंगानगर में बस और कार टकराई

प्रदेश में नए साल के सर्दी के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। घने कोहरे, बर्फीली हवाओं और हाड़ कंपाने वाली शीतलहर ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। आज सुबह राजधानी जयपुर समेत कई जिले कोहरे की सफेद चादर में लिपटे रहे, जिससे न केवल सड़कों पर रफ्तार थमी, बल्कि हवाई और रेल यातायात पर भी संकट गहरा गया है। खराब मौसम और गिरते तापमान को देखते हुए प्रदेश के 20 जिलों में 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।