राजस्थान के भरतपुर जिले में ACB की बड़ी कार्रवाई, तहसीलदार 80 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Bharatpur : राजस्थान के भरतपुर के नदबई में ACB की 12 घंटे में दूसरी बड़ी कार्रवाई। नदबई तहसीलदार 80 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी ने नदबई तहसीलदार विनोद मीणा को ट्रैप किया। तहसीलदार को 80 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तहसीलदार विनोद मीणा को अपने सरकारी निवास से गिरफ्तार किया गया। एसीबी की इस बड़ी कार्रवाई से बाद राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। तहसीलदार पर आरोप है कि उसने यह रिश्वत एक जमीन के नामांतरण (म्यूटेशन) को खोलने के लिए मांगी थी।