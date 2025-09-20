राजस्थान के डीग में ACB की बड़ी कार्रवाई, SDM-रीडर 80 हजार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, इस काम के लिए मांगी थी घूस

डीग (भरतपुर): भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए डीग उपखंड अधिकारी (एसडीएम) देवी सिंह और उनके रीडर मुकेश कुमार को 80 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर धौलपुर इकाई द्वारा की गई।
एसीबी अधिकारियों ने बताया, परिवादी ने अपनी विवादित जमीन का रिसीवर आदेश कराने के लिए एसडीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इसी काम के एवज में रीडर मुकेश कुमार ने एसडीएम देवी सिंह के कहने पर 1.50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। बाद में बातचीत के बाद यह राशि घटाकर 80 हजार रुपये तय की गई।
परिवादी ने इसकी शिकायत धौलपुर एसीबी इकाई को दी। गोपनीय जांच में आरोप सही पाए जाने पर शुक्रवार को ट्रैप कार्रवाई की गई। जैसे ही परिवादी ने 80 हजार रुपये रीडर मुकेश कुमार को सौंपे और वे इसे अपनी टेबल पर रख रहे थे, तभी एसीबी टीम ने दबिश देकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। पूछताछ और सबूतों के आधार पर मौके पर ही एसडीएम देवी सिंह को भी हिरासत में ले लिया गया।
इस ऑपरेशन का नेतृत्व धौलपुर एसीबी चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान सिंह चौधरी ने किया। यह पूरी कार्रवाई एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन और भरतपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक राजेश सिंह की सुपरविजन में संपन्न हुई।
एसीबी टीम ने मौके से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली। अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। एसीबी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।