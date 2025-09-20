राजस्थान के डीग में ACB की बड़ी कार्रवाई, SDM-रीडर 80 हजार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, इस काम के लिए मांगी थी घूस



परिवादी ने इसकी शिकायत धौलपुर एसीबी इकाई को दी। गोपनीय जांच में आरोप सही पाए जाने पर शुक्रवार को ट्रैप कार्रवाई की गई। जैसे ही परिवादी ने 80 हजार रुपये रीडर मुकेश कुमार को सौंपे और वे इसे अपनी टेबल पर रख रहे थे, तभी एसीबी टीम ने दबिश देकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। पूछताछ और सबूतों के आधार पर मौके पर ही एसडीएम देवी सिंह को भी हिरासत में ले लिया गया।