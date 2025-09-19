कौन हैं राजस्थान के राहुल झांसला? जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लहराया परचम; जानें कितने वोटों से मिली जीत

राहुल झांसला राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित शहीद भगत सिंह कॉलेज से स्नातक (बैचलर ऑफ लॉ) की पढ़ाई पूरी की है और वर्तमान में वह स्नातकोत्तर (PG) की पढ़ाई कर रहे हैं। राहुल दिल्ली की छात्र राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम हैं। राहुल कई वर्षों से छात्र अधिकारों, परिसर के मुद्दों और युवा सशक्तिकरण जैसे विषयों पर लगातार सक्रिय हैं।