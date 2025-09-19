Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

कौन हैं राजस्थान के राहुल झांसला? जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लहराया परचम; जानें कितने वोटों से मिली जीत

DUSU Election 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 के परिणाम शुक्रवार को घोषित हो चुके हैं। इस बार ABVP ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन प्रमुख पदों पर कब्जा जमाया है।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 19, 2025

Rahul Jhansala
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

DUSU Election 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 के परिणाम शुक्रवार को घोषित हो चुके हैं। इस बार ABVP ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन प्रमुख पदों पर कब्जा जमाया है। इनमें अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद शामिल हैं। दूसरी ओर, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

बता दें, इस जीत के नायक बने राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ के रहने वाले राहुल झांसला। राहुल झांसला ने 29,339 वोट हासिल कर ABVP के गोविंद तंवर को 20,547 वोटों के अंतर से हराया।

कौन हैं राहुल झांसला?

राहुल झांसला राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित शहीद भगत सिंह कॉलेज से स्नातक (बैचलर ऑफ लॉ) की पढ़ाई पूरी की है और वर्तमान में वह स्नातकोत्तर (PG) की पढ़ाई कर रहे हैं। राहुल दिल्ली की छात्र राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम हैं। राहुल कई वर्षों से छात्र अधिकारों, परिसर के मुद्दों और युवा सशक्तिकरण जैसे विषयों पर लगातार सक्रिय हैं।

उन्होंने कैंपस में जर्जर बुनियादी ढांचे, मासिक अवकाश, परिसर की सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की है। राहुल ने DUSU चुनाव में NSUI के लिए एकमात्र जीत हासिल कर संगठन और कांग्रेस की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। इस जीत के बाद राहुल की राजस्थान की राजनीति में भी चर्चा हो रही है।

टीकाराम जूली ने दी बधाई

राहुल झांसला की इस ऐतिहासिक जीत पर राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने हार्दिक बधाई दी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हरोड़, राजस्थान के बेटे श्री राहुल झांसला यादव को दिल्ली विश्वविद्यालय में NSUI उपाध्यक्ष पद पर ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ।

उन्होंने कहा कि हार-जीत जीवन के सफर का हिस्सा है। NSUI ने जिस साहस और एकजुटता के साथ धनबल व सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ संघर्ष किया है, वह सराहनीय है। आप इसी तरह संघर्ष करते रहिए, छात्र-छात्राओं की आवाज़ बुलंद करते रहिए। सभी को शुभकामनाएँ।

चुनाव परिणाम में ABVP की जीत

बता दें, DUSU चुनाव में ABVP ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अध्यक्ष पद पर आर्यन मान ने जीत हासिल की। आर्यन ने NSUI की जोसलिन नंदिता चौधरी को हराकर यह पद अपने नाम किया। इसके अलावा, सचिव और संयुक्त सचिव के पद भी ABVP के खाते में गए। हालांकि, उपाध्यक्ष पद पर राहुल झांसला ने NSUI की जीत सुनिश्चित कर संगठन को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दिलाई।

19 Sept 2025 07:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / कौन हैं राजस्थान के राहुल झांसला? जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लहराया परचम; जानें कितने वोटों से मिली जीत

