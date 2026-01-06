Muhana Mandi : थोक मंडी में आज हरी मटर व गाजर सस्ती बिकी, आलू भी हो रहा सस्ता

जयपुर। राजधानी जयुपर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों स​ब्जियों के भाव नरम चल रहे हैं। आज थोक मंडी में हरी मटर, गाजार, फूल गोभी, पत्ता गोभी, लॉकी, बैंगन के दामों में गिरावट रही तो ​भिंडी और ग्वार फली के भाव ऊपर बोले गए। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू सस्ता बिका तो प्याज और लहसुन के दाम स्थिर रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।