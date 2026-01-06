Muhana Mandi : थोक मंडी में आज हरी मटर व गाजर सस्ती बिकी, आलू भी हो रहा सस्ता

- मुहाना थोक मंडी में प्याज व लहसुन के दाम रहे स्थिर
जयपुर। राजधानी जयुपर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों के भाव नरम चल रहे हैं। आज थोक मंडी में हरी मटर, गाजार, फूल गोभी, पत्ता गोभी, लॉकी, बैंगन के दामों में गिरावट रही तो भिंडी और ग्वार फली के भाव ऊपर बोले गए। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज आलू सस्ता बिका तो प्याज और लहसुन के दाम स्थिर रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 38 से 40 रुपए
टमाटर देसी 20 से 30 रुपए
मटर 17 से 20 रुपए
मिर्ची 30 से 32 रुपए
बारीक मिर्च 52 से के 54 रुपए
फूल गोभी 6 से 8 रुपए
पत्ता गोभी 8 से 9 रुपए
करेला 45 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 18 से 24 रुपए
नींबू 24 से 26 रुपए
लोकी 9 से 11 रुपए
भिंडी 50 से 62 रुपए
अदरक 50 रुपए 52
ग्वार फली 90 से 100 रुपए
बैंगन 10 से 20 रुपए
कद्दू 8 से 9 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 19 से 20 रुपए
टिंडा 12 से 16 रुपए
गाजर 12 से 15 रुपए
मूली 7 से 8 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
आलू हो रहा सस्ता
आलू नया 5 से 7 रुपए
आलू पुराना 2 से 6 रुपए
प्याज 12 से 22 रुपए
लहसुन 50 से 130 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
