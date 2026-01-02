रोप-वे से होगी श्रद्धालुओं की राह आसान

गुप्त नवरात्रि में भी प्रदेश भर से पैदल यात्री चैत्र नवरात्रि व शारदीय नवरात्रि से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। नवरात्रि मेला में 9 दिनों तक मेले का श्री बीजासन माता कल्याण एवं विकास समिति की ओर से मेले का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि में बीजासन माता के कई श्रद्धालु कनक दंडवत परिक्रमा भी लगते हैं। सामाजिक संगठनों द्वारा भंडारों का आयोजन भी नवरात्रि मेले में किया जाता है।