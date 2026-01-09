9 जनवरी 2026,

बूंदी

चार की मौत के बाद भारी वाहनों का रुट बदला, लेकिन नहीं माने चालक

कोटा लालसोट मेगा हाइवे पर पापडी रेलवे फाटक ओवर ब्रिज के पास 4 जनवरी को दोपहर में अनियंत्रित ट्रक के पटलने से चौथ के बरवाडा पैदल यात्रा पर जा रहे 4 श्रद्धालुओ की मौत हो गई।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Jan 09, 2026

चार की मौत के बाद भारी वाहनों का रुट बदला, लेकिन नहीं माने चालक

बडाखेडा. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लबान इंटरचेज से बैरिकैड्स तोडकर गुजरते वाहन।

बड़ाखेड़ा. लबान. कोटा लालसोट मेगा हाइवे पर पापडी रेलवे फाटक ओवर ब्रिज के पास 4 जनवरी को दोपहर में अनियंत्रित ट्रक के पटलने से चौथ के बरवाडा पैदल यात्रा पर जा रहे 4 श्रद्धालुओ की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कोटा लालसोट मेगा हाइवे पर जाम लगा दिया। स्थिति को देखते हुए जिला कलक्टर ने घटनास्थल पर पहुंच कर ग्रामीणों से बात करके पैदल यात्रा को देखते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को 8 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया ताकि और किसी घर में मातम न पसरे, लेकिन लबान इंटरचेज पर वाहनों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकैड्स तोड कर वाहन चालक निकलते रहे।

इंटरचेज पर तैनात टोल कर्मचारियों की वाहन चालकों ने कोई बात नहीं मानी। विरोध करने पर हाथापाई की नौबत तक भी आई, जिसके कारण टोलकर्मी भी परेशान रहे, जिस रास्ते ने चार ङ्क्षजदगियां छीनी, आज भी वाहनों की आवाजाही से गूंजता रहा। जबकि पुलिस और प्रशासन कहीं नजर नही आया। जिस सडक़ मार्ग पर चार परिवार उजड गए, उसी सडक़ पर आदेश के बाद भी तेज रफ्तार ट्रक और कारें दौडती नजर आई।

पुलिस आई और लौट गई
लबान इंटरचेज पर टोल पर तैनात कर्मचारी आदेश और अपनी सुरक्षा के बीच पिसते नजर आए। नियमों का हवाला देने पर सुरक्षा देने वाला कोई नहीं था। कर्मचारियों का कहना है कि देहीखेडा पुलिस मौके पर पहुंची तो सही, लेकिन वापस लौट गई।

आदेश जारी,अमल नहीं
एक्सप्रेस वे को बंद करने के लिए बैरिकैड्स लगाए गए लेकिन पुलिस बल कि प्रभावी तैनाती नहीं हुई। नतीजा यह रहा की वाहन चालकों ने बैरिकैड्स तोडकर और बैखौफ निकलते रहे। आमजन का आरोप है कि यदि प्रशासन चाहता तो एक भी वाहन नहीं गुजर सकता था।

कुश्तला व गोपालपुरा पर वाहनों की आवाजाही जारी रहने से यहां वाहनों का जमावड़ा हो गया। जिला कलक्टर के निर्देशानुसार एक्सप्रेस वे कार्मिकों को साथ लेकर वाहनों चालको को समझाइश की गई है। भारी वाहनों को रोका गया है।
कन्हैयालाल मीणा, एएसआई देईखेड़ा पुलिस थाना

हमने आदेश की पालना करते हुए बैरिकैड्स लगाए और वाहनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कई चालक जबरन बैरिकैड्स तोडकर निकल गए। कर्मचारियों के साथ अभद्ता की। पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन स्थायी पुलिसकर्मी तैनात नही किए गए। बिना पुलिस के सहयोग के हम बलपूर्वक वाहन नहीं रोक सकते।
अजहर अली, टोल इंचार्ज, लबान जंक्शन

चार मौत के बाद कलक्टर के आदेश पर भी अगर एक्सप्रेस वे बंद नहीं हो पा रहा है, तो यह लापरवाही नहीं, सिस्टम की विफलता है।
दीपिका शर्मा, पूर्व सरपंच, बड़ाखेड़ा

हादसे के बाद जिला कलक्टर के निर्देश भारी वाहनों की आवाजाही रोकी गई है, लेकिन कुश्तला टोल से आवाजाही जारी रहने से वाहन आ रहे है। गुरुवार को वाहन चालकों से समझाइश की गई। बेरिकैड्स लगाए गए है। गोपालपुरा कोटा से वाहनों को रोका गया है।
राजीव सिंह सिकरवार, प्रोजेक्ट मैनेजर, एक्सप्रेस वे

Published on:

09 Jan 2026 12:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / चार की मौत के बाद भारी वाहनों का रुट बदला, लेकिन नहीं माने चालक

