चार की मौत के बाद भारी वाहनों का रुट बदला, लेकिन नहीं माने चालक

बड़ाखेड़ा. लबान. कोटा लालसोट मेगा हाइवे पर पापडी रेलवे फाटक ओवर ब्रिज के पास 4 जनवरी को दोपहर में अनियंत्रित ट्रक के पटलने से चौथ के बरवाडा पैदल यात्रा पर जा रहे 4 श्रद्धालुओ की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कोटा लालसोट मेगा हाइवे पर जाम लगा दिया। स्थिति को देखते हुए जिला कलक्टर ने घटनास्थल पर पहुंच कर ग्रामीणों से बात करके पैदल यात्रा को देखते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को 8 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया ताकि और किसी घर में मातम न पसरे, लेकिन लबान इंटरचेज पर वाहनों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकैड्स तोड कर वाहन चालक निकलते रहे।