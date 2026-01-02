वैकल्पिक पुलिया पर आवागमन हुआ मुश्किल

कापरेन. शहर में शक्ति चौराहा पर क‘ची पुलिया पर कीचड़ में फिसलकर गिरे वाहन चालक की मदद करते लोग।
कापरेन. शहर में शक्ति चौराहे पर मुख्य सड़क पर वैकल्पिक रास्ते के लिए बनाई गई कच्ची पुलिया रिमझिम बारिश में आवागमन के लिए समस्या बनी हुई है। पुलिया पर बारिश होने से कीचड़ और फिसलन बनी हुई है, जिससे वाहन फिसल कर गिर रहे हैं और वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं।
वाहन चालकों के फिसल कर सीपेज ड्रेन में गिरने और हादसा होने की आशंका बनी हुई है। क्षेत्र में रिमझिम बारिश होने पर पुलिया पर फिसलन होने से एक दर्जन से अधिक दुपहिया वाहन चालक गिर गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मदद कर वाहन चालकों को उठाया और पुलिया पार करवाई।
शहरवासियों का कहना है कि शहर में बीते दिनों हुई अतिवृष्टि के दौरान सीपेज ड्रेन की पुलिया क्षतिग्रस्त होकर उखड़ गई थी। शहर में आने जाने का मुख्य मार्ग होने से पालिका प्रशासन द्वारा आनन फानन में सीपेज ड्रेन की पुलिया पर सीमेंट के बड़े पाइप डालकर मिट्टी डालकर वैकल्पिक मार्ग बनाया और आवागमन बहाल करवाया था, लेकिन उसके बाद से किसी ने इस मार्ग पर पुलिया बनाने को लेकर रुचि नहीं दिखाई है।
सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की होने से पालिका प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र पाटनी ने बताया कि पुलिया निर्माण को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को भी अवगत कराया जा चुका है।
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा क्षेत्र का दौरा करने के दौरान क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण किया गया था। राजेन्द्र पाटनी ने बताया कि पुलिया निर्माण को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव भेजा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष को समस्या से अवगत करवाते हुए जल्द प्रस्ताव स्वीकृत करवाने और वित्तिय स्वीकृति जारी करवाने की मांग की गई है।
