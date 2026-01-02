वैकल्पिक पुलिया पर आवागमन हुआ मुश्किल

शहरवासियों का कहना है कि शहर में बीते दिनों हुई अतिवृष्टि के दौरान सीपेज ड्रेन की पुलिया क्षतिग्रस्त होकर उखड़ गई थी। शहर में आने जाने का मुख्य मार्ग होने से पालिका प्रशासन द्वारा आनन फानन में सीपेज ड्रेन की पुलिया पर सीमेंट के बड़े पाइप डालकर मिट्टी डालकर वैकल्पिक मार्ग बनाया और आवागमन बहाल करवाया था, लेकिन उसके बाद से किसी ने इस मार्ग पर पुलिया बनाने को लेकर रुचि नहीं दिखाई है।